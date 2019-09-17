Незаконне проникнення до "Зони 51" - у США визнали винними голландських туристів

Двоє туристів з Нідерландів, які збиралися провести відеозйомку у «Зоні 51» - секретній військовій базі на півдні штату Невада - визнали себе винними в незаконному проникненні і парковці автомобіля поруч із секретним державним об'єктом. При арешті у голландців були конфісковані комп'ютер, обладнання для відеозйомки і безпілотник.

У понеділок суддя засудив Говерта Свеепа і Тієса Гранцієра до трьох днів ув'язнення у в'язниці округу Най та до штрафу у розмірі 2,2 тисячі доларів з кожного.У повідомленні шерифа округу Най йдеться, що Свееп і Гранціер повернуться до Нідерландів у четвер після того, як їх звільнять з ув'язнення.

Голландців заарештували 10-го вересня у автомобілі поруч з Національним центром безпеки у Неваді. Центр розташований у 32 кілометрах від «Зони 51», яка у найближчі вихідні повинна стати місцем паломництва численних туристів, яких привабило оголошенням в Facebook, автори якого закликали «штурмувати» секретну базу, щоб «побачити інопланетян».

Згідно з офіційною інформацією, у «Зоні 51» ведеться розробка експериментального озброєння та літальних апаратів. Шанувальники конспірологічних теорій вважають, що на базі нібито зберігаються уламки НЛО, які зазнали аварії на території США.