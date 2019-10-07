Перрі: зріджений газ зі США принесе більше свободи та конкуренції на ринок Європи

Міністр енергетики США Рік Перрі розкритикував російських газотранзитний проект "Північний потік 2", заявивши, що він збільшить вплив Росії на міжнародну політику Європи.

"Він збільшить вплив Росії на європейську міжнародну політику та посилить вразливість Європи до перебоїв у постачанні", - наголосив Перрі, виступаючи на форумі у Вільнюсі, повідомляють ЗМІ.

Перрі перебуває в Литві на форумі, присвяченому енергетиці. Під час форуму, Перрі закликав європейців звернути увагу на можливості постачання зрідженого газу і назвав експорт зрідженого газу зі США "можливістю принести більше свободи та конкуренції на ринок".

Північний Потік та Турецький потік "дозволять Москві припинити транзит газу через Україну на кінець десятиліття"", - заявив Перрі і наголосив, що "Північний потік 2 стане вражаючим ударом по диверсифікації енергопостачання до Європи та безпеці".

В рамках форуму, США та країни Балтії домовились збільшити співпрацю задля захисту енергомереж від кібернападів при від'єднанні від російської мережі, повідомляють ЗМІ.

Міністр Перрі повністю підтримував і закликав президента поговорити з президентом Україні, щоб обговорити питання пов'язані з енергобезпекою та економічним розвитком

Спілкуючись з пресою, Перрі також заперечив свої плани піти у відставку в листопаді. Чутки про можливу відставку поширились у ЗМІ після повідомлень, що президент США Дональд Трамп заявив, що саме Рік Перрі закликав Трампа зателефонувати Зеленському наприкінці липня – зміст цього дзвінка є основним елементом розслідування комітетів Палати представників США в рамках імпічменту.

Реагуючи на повідомлення, прес-секретарка Міністерства енергетики Шейлін Гайнс заявила пресі: "Міністр Перрі повністю підтримував і закликав президента поговорити з президентом Україні, щоб обговорити питання пов'язані з енергобезпекою та економічним розвитком".

"Він переконаний в необхідності покращення енергобезпеки регіону – що стане можливим із розширенням варіантів газопостачання – і саме тому він їде до Литви зустрічатись з майже двома десятками європейських лідерів в сфері енергетики (включаючи Україну) з цих питань", цитує заяву NBC.

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