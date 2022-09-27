Зеленський про погрози Росії: світ має діяти на випередження

Президент України Володимир Зеленський закликав світових лідерів діяти «превентивно» у відповідь на нові погрози Росії.

«Уміння запобігти – хороша риса лідерства», - сказав Зеленський у своїй промові у вівторок.

«Запобігання є основою міцного миру – заходом для припинення будь-якої агресії, заходом для порятунку значно більше життів, ніж реагування на те, що вже сталося, і це забезпечить тривалий мир», – так Зеленський відреагував на ядерні погрози Росії, погрози анексувати нові території та зупинити «зерновий коридор», завдяки якому Україна може експортувати своє збіжжя до країн Африки та Азії.

Зеленський виступив на запрошення Українського науково-дослідного інституту Гарвардського університету, що організував зустріч у співпраці з Інститутом політики Гарвардської школи Кеннеді.

«Просто сьогодні у них була «чудова» заява-шантаж з Москви щодо ядерної загрози. Росія намагається нав’язати нам відчуття, що вони цілком здатні використати свою ядерну зброю, і вони говорять, що вони готові захопити більше українських територій, і немає обмежень для цієї анексії», – сказав президент Зеленський.

Зеленський виступав через кілька годин після того, як колишній президент Росії, а нині заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв у своєму Телеграм-каналі заявив, що Росія може використати ядерну зброю проти України, а Захід «проковтне використання будь-якої зброї в нинішньому конфлікті».

Також президент Росії Володимир Путін повторив свої попередні тези (спростовані на Заході – ред.) про те, що зерно з України нібито вивозиться не до найбідніших країн, а до країн Європи, та заявив, що це Захід «провокує продовольчу кризу».

За словами Зеленського, питання для світових лідерів полягає в тому, чи вони готові це толерувати.

«Я впевнений, що для вас це не виглядає нормально навіть на рівні риторики, це вже є злочином, ядерний шантаж, анексія, погрози, самі прості заяви вже вимагають певних жорстких дій у відповідь, щоб запобігти будь-якому з таких катастрофічних сценаріїв», – сказав Зеленський.

Як нагадує газета Wall Street Journal, Україна закликає Сполучені Штати та інші країни Заходу надіслати танки, ракети великої дальності та інше критично важливе озброєння у відповідь на різкі погрози Москви щодо ескалації.

«Коментарі Зеленського у вівторок були рівноцінними попередженню для західних лідерів не зволікати та не втрачати шанс запобігти ескалації Росії», – пише Wall Street Journal.

За даними Державного департаменту США, напередодні вторгнення Росії та після початку війни в лютому 2022 року Сполучені Штати схвалили передачу українським силам обладнання американського походження від 14-ти країн-членів НАТО та близьких партнерів. Поставки за даними на середину вересня року включають майже 12 000 протиброньових систем усіх типів; понад 1550 зенітних ракет; радари; прилади нічного бачення; кулемети; рушниці та боєприпаси; та бронежилети.

Війна Росії в Україні прискорила «безпрецедентний рівень оборонного планування НАТО», заявив у вівторок генерал Крістофер Каволі, Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі та командувач Європейським командуванням США.

Крім того, експерти наголошують, що США ведуть активну роботу заради підтримки України в ООН.

Представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд у вівторок ввечері представила резолюцію в Раді Безпеки ООН із засудженням референдумів, які Росія проводить в окупованих регіонах України. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на офіційного представника США.