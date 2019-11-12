США закликають до діалогу на тлі зростання насильства у Гонконзі

"Проявити стриманість" та "шукати діалог" закликав Державний департамент США протестувальників та поліцію Гонконгу в заяві виданій через день, після того, як надійшли повідомлення про посилення насильства.

"Ми засуджуємо насильство з обох сторін, передаємо наші співчуття жертвам насильства незалежно від їх політичних уподобань і закликаємо всі сторони – поліцію та протестувальників – проявити стриманість", - заявила речниця Держдепу Морган Ортагюс.

США закликали Китай поважати права в Гонконзі і забезпечувати принципи широкої автономії.

"Сполучені Штати переконані, що автономія Гонконгу, дотримання верховенства права і відданість захисту громадянських свобод є ключовими для збереження спеціального статусу згідно до американського законодавства а також успіху політики "Одна країна – дві системи" та майбутньої стабільності Гонконгу.

Ми закликаємо Пекін поважати зобов'язання взяті в рамках Китайсько-Британської спільної декларації, включаючи зобов'язання, що Гонконг матиме "широку автономію" а також забезпечити повагу в Гонконзі до прав людини та волевиявлення і права на мирні зібрання - основні цінності, які ми поділяємо з Гонконгом".

Речник Китайського міністерства закордонних справ закликав Британію та США не втручатись. "Події у Гонконгу є повністю внутрішньою справою Китаю, куди не дозволено іноземне втручання. Ми закликаємо Сполучені Штати та Британію а також інші країни справді поважати суверенітет Китаю", - йдеться в заяві китайського МЗС.

У вівторок, преса повідомила, що поліція застосувала сльозогінний газ в центрі міста та на території місцевого університету, і протестувальники заблокували вулиці та станції метро. За день до того поліція вистрелила у беззбройного протестувальника, пояснивши свої дії самообороною. Іншу людину підпалили після того, як вона сперечалась з протестувальниками.

Дивіться також: Гонконгська “Зима у вогні”? Відео