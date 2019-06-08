Більшість інвесторів Facebook хочуть відставки Цукрберга

68% зовнішніх акціонерів компанії Facebook проголосували за призначення незалежного директора на місце Марка Цукерберга під час акціонерних зборів компанії, що відбулись минулого місяця. Критику зовнішніх акціонерів викликає недостатньо потужна, на їх думку політика компанії з захисту приватних даних користувачів.

Голосування приверуло увагу до проблеми, однак, ймовірно, не призведе до негайної зміни керівництва, через те, що компанія має дворівневу систему акцій. За цією системою, кожна акція, яку мають Цукерберг та керівництво компанії, відповідає десятьом голосам при прийнятті рішень, а акції, які утримують зовнішні акціонери, мають по одному голосу. Це дозволяє компанії отримувати інвестиції, але не розпорошувати контроль над компанією. За рахунок свого пакету акції, Цукерберг має 58% голосів в компанії.

"Цукерберга може звільнити лише сам Цукерберг", - говорять спостерігачі.

Збори акціонерів компанії, що відбулись минулого місяця в Каліфорнії супроводжувались акціями протесту.

Протестувальники виступали за реформу корпоративного управління компанії та збільшення прозорості.

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