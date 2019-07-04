Путін зустрівся з Папою Франциском напередодні з'їзду лідерів українських католиків у Ватикані

Президент Росії провів зустріч з Папою Римським Франциском у Ватикані. Зустріч тривала майже годину.

Україна, яка залишається складним питанням у відносинах між Ватиканом та Росією, за очікуваннями, мала стати головною темою обговорення під час зустрічі у папські бібліотеці Апостольcького палацу Ватикану.

В п'ятницю провідники українського католицизму планують зустрітись у Ватикані.

Під час зустрічі в 2015 році, Папа Римський закликав Путіна "щиросердно і потужно" працювати з досягнення миру в Україні. Тепер, коли Папа Римський планує вперше відвідати Росію, очікується, що під час зустрічі сторони основну увагу приділятимуть розбудові співпраці.

В Італії Путін має багато прихильників, зокрема, серед прибічників націоналістичних ідей, пише The New York Times. В нещодавньому інтерв'ю для FT Путін розкритикував лібералів-католиків.. "Інколи мені здається, що ці ліберали починають використовувати певні елементи та проблеми Католицької церкви, як інструмента для знищення власне церкви", - сказав Путін. "Я вважаю це невірним і небезпечним", - додав він.

Дивіться також: Канада - друг України. Деталі візиту президента України Зеленського до Торонто. Відео