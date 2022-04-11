Зустріч канцлера Австрії Нехаммера з Путіним у закритому форматі тривала півтори години 

Україна і Росія - два найбільші експортери пшениці у світі. Втім російське вторгнення в Україну та санкції щодо РФ призвели до зростання світових цін на зерно. Кореспонденти “Голосу Америки” відвідали штат Вайомінг на заході країни, щоб дізнатись, як американські фермери готуються до потенційних перебоїв у поставках зерна, як це може вплинути загалом на ринок.

На заході США фермери готують до продажу кукурудзу, ціни на неї продовжують падати. А от вартість озимої пшениці зростає, значною мірою, через збої в поставках зерна від найбільших експортерів пшениці у світі - з України та Росії.

"Вони продають свою пшеницю по всьому світі, як і всі інші. І якщо їхня пшениця стане недоступна, тоді інші країни повинні будуть заповнити цю нішу. Це частина проблеми. Також вони зараз в такій ситуації, де їм потрібно вже починати сіяти. А в них війна - і через це будуть великі затримки”, - розповідає Кенні Тремейн, президент Асоціації переробників зерна у штаті Вайомінг.

Невизначеність на ринку зерна змушує фермера Терона Андерсона регулярно перевіряти ціни в Інтернеті. Зокрема, скільки коштує пшениця у сусідніх штатах.

До збору озимої пшениці у Вайомінгу лишається ще чотири місяці. Фермери сподіваються, що в серпні почнуть сіяти більше пшениці. Але для цього на ринку має втриматись завищена ціна на зерно.

"Щоразу, коли зростає ціна, нам це подобається, тому що тоді ціни - за найкращого сценарію - не збиткові. Зараз ціни хороші. Чи втримаються вони? Я сподіваюся, що так. Але не дуже розраховую на це", - ділиться своїми міркуваннями фермер із Вайомінгу Терон Андерсон.

Місцева влада та лобісти розуміють, як швидко завищені ціни можуть впасти, особливо якщо Індія збільшить експорт своєї пшениці.

Виконавчий директор Комісії зернового ринку Вайомінга Кіт Кеннеді: "У цьому пазлі багато частин. Не можна сказати: "ну от, ціни високі, і ми будемо садити пшеницю". А чи у нас достатньо вологи, щоб я міг виростити весняний урожай цього року і скористатися перевагами підвищених цін, поки вони тривають, поки є ця невизначеність?"

Стрибок цін означає, що фермери можуть отримати більше за своє зерно. Втім, через російську агресію в Україні подорожчали й інші товари. Фермери сподіваються, що прибутки за зерно компенсують їм додаткові цьогорічні витрати. Як от на добрива.

"Велика частина фосфатів і калію також надходять з України та Росії. Оскільки їх зараз не постачають, а також дуже обмежений експорт з Китаю, ситуація з добривами практично повертає нас до того місця, де ми були рік тому у плані прибутків”, - розповів Кіт Кеннеді із Комісії зернового ринку Вайомінга.

Крім того, зростання цін на дизельне паливо у США збільшили вартість збирання та транспортування пшениці. Фермери сподіваються, що війна в Україні не зупинитить вирощування пшениці.

"Що б там у них не відбулося, пшениця продовжуватиме там рости. Зрештою вони повернуться до вирощування пшениці", - сподівається ​Кенні Тремейн, президент Асоціації переробників зерна штату Вайомінг.

За оцінками аналітиків, через брак зерна у США цільнозерновий хліб подорожчає цього року приблизно на 5 центів. Далі ціна на хліб залежатиме як довго в Україні триватиме війна, і чи збережеться воєнний став в країні до початку липня, коли українська пшениця буде готова до збирання.