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Зустріч канцлера Австрії Нехаммера з Путіним у закритому форматі тривала півтори години
У Москві завершилася зустріч канцлера Австрії Карла Нехаммера з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на речника канцлера Етьєна Берхтольда. За словами речника, зустріч тривала 75 хвилин.
"Це не є дружній візит", - наводить слова Нехаммера після зустрічі з Путіним служба австрійського посадовця, пише Reuters.
За даними російської служби БіБіСі, зустріч проходила у державній резиденції Ново-Огарьово неподалік Москви. Вона відбувалась у закритому форматі, без протокольних кадрів та спільної заяви для преси.
Російські ЗМІ повідомляють, що для Нехаммера це перший контакт із Путіним на посаді глави австрійського уряду, раніше вони навіть не розмовляли по телефону.
Канцлер Австрії Карл Нехаммер - перший європейський лідер, який зустрічається з Путіним у Москві з часу російського вторгнення в Україну 24 лютого. Напередодні візиту у Москву Нехаммер відвідував Київ для зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.
Канцлер Австрії закликав до створення гуманітарних коридорів з територій бойових дій, щоб евакуювати мирних громадян.
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- Голос Америки
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США високо оцінив дії ЗСУ
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі високо оцінив "відважний спротив російській агресії з боку Збройних сил України". Заява прозвучала під час телефонної розмови Міллі з головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, повідомив речник Об'єднаних штабів США полк. Дейв Батлер.
Міллі підкреслив, що Сполучені Штати разом із союзниками та партнерами рішуче підтримують Україну, йдеться в повідомленні.
Напередодні, очільник Пентагону Ллойд Остін поспілкувався з українськими військовими, які завершують курс тактичного навчання у США.
Остін "подякував їм за службу та за мужність і відзначив майстерність, з якою Збройні Сили України борються проти непровокованого вторгнення Росії", йдеться в повідомленні Пентагону. Він також наголосив на тому, що США продовжують надавати підтримку Україні і "координують надання додаткової безпекової допомоги".
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- Голос Америки
Фермери у США готуються до перебоїв з постачанням зерна, через війну в Україні
Україна і Росія - два найбільші експортери пшениці у світі. Втім російське вторгнення в Україну та санкції щодо РФ призвели до зростання світових цін на зерно. Кореспонденти “Голосу Америки” відвідали штат Вайомінг на заході країни, щоб дізнатись, як американські фермери готуються до потенційних перебоїв у поставках зерна, як це може вплинути загалом на ринок.
На заході США фермери готують до продажу кукурудзу, ціни на неї продовжують падати. А от вартість озимої пшениці зростає, значною мірою, через збої в поставках зерна від найбільших експортерів пшениці у світі - з України та Росії.
"Вони продають свою пшеницю по всьому світі, як і всі інші. І якщо їхня пшениця стане недоступна, тоді інші країни повинні будуть заповнити цю нішу. Це частина проблеми. Також вони зараз в такій ситуації, де їм потрібно вже починати сіяти. А в них війна - і через це будуть великі затримки”, - розповідає Кенні Тремейн, президент Асоціації переробників зерна у штаті Вайомінг.
Невизначеність на ринку зерна змушує фермера Терона Андерсона регулярно перевіряти ціни в Інтернеті. Зокрема, скільки коштує пшениця у сусідніх штатах.
До збору озимої пшениці у Вайомінгу лишається ще чотири місяці. Фермери сподіваються, що в серпні почнуть сіяти більше пшениці. Але для цього на ринку має втриматись завищена ціна на зерно.
"Щоразу, коли зростає ціна, нам це подобається, тому що тоді ціни - за найкращого сценарію - не збиткові. Зараз ціни хороші. Чи втримаються вони? Я сподіваюся, що так. Але не дуже розраховую на це", - ділиться своїми міркуваннями фермер із Вайомінгу Терон Андерсон.
Місцева влада та лобісти розуміють, як швидко завищені ціни можуть впасти, особливо якщо Індія збільшить експорт своєї пшениці.
Виконавчий директор Комісії зернового ринку Вайомінга Кіт Кеннеді: "У цьому пазлі багато частин. Не можна сказати: "ну от, ціни високі, і ми будемо садити пшеницю". А чи у нас достатньо вологи, щоб я міг виростити весняний урожай цього року і скористатися перевагами підвищених цін, поки вони тривають, поки є ця невизначеність?"
Стрибок цін означає, що фермери можуть отримати більше за своє зерно. Втім, через російську агресію в Україні подорожчали й інші товари. Фермери сподіваються, що прибутки за зерно компенсують їм додаткові цьогорічні витрати. Як от на добрива.
"Велика частина фосфатів і калію також надходять з України та Росії. Оскільки їх зараз не постачають, а також дуже обмежений експорт з Китаю, ситуація з добривами практично повертає нас до того місця, де ми були рік тому у плані прибутків”, - розповів Кіт Кеннеді із Комісії зернового ринку Вайомінга.
Крім того, зростання цін на дизельне паливо у США збільшили вартість збирання та транспортування пшениці. Фермери сподіваються, що війна в Україні не зупинитить вирощування пшениці.
"Що б там у них не відбулося, пшениця продовжуватиме там рости. Зрештою вони повернуться до вирощування пшениці", - сподівається Кенні Тремейн, президент Асоціації переробників зерна штату Вайомінг.
За оцінками аналітиків, через брак зерна у США цільнозерновий хліб подорожчає цього року приблизно на 5 центів. Далі ціна на хліб залежатиме як довго в Україні триватиме війна, і чи збережеться воєнний став в країні до початку липня, коли українська пшениця буде готова до збирання.
МАГАТЕ привітало ротацію персоналу на ЧАЕС
Друга ротація персоналу з початку окупації Чорнобильської атомної електростанції відбулась в суботу, повідомило підприємство.
На станції відзначили складнощі в проведенні ротації, адже "промисловий майданчик ЧАЕС відрізаний від міста Славутич. Автомобільні мости знищено, а залізничний маршрут через республіку Білорусь — недоступний". В суботу персонал станції перевезли до Славутича річкою Прип'ять, повідомили в компанії "Енергоатом".
"Адміністрація та відповідальні підрозділи ДСП ЧАЕС шукають альтернативні шляхи зробити ротацію персоналу регулярною та максимально безпечною", - йдеться в повідомленні.
В МАГАТЕ привітали ротацію. "Хоча те, що українська влада поступово відновлює регуляторний контроль над станцією - дуже позитивно, очевидно, що необхідно ще багато зробити, щоб повернути об'єкт до нормальної діяльності", - заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.
Гроссі планує прибути на ЧАЕС в складі делегації МАГАТЕ для проведення оцінки радіологічної ситуації, поновити віддалений моніторинг безпеки станції а також доставити обладнання, включаючи запчастини, заявили в організації.
П'ять тижнів до 31 березня ЧАЕС перебувала під контролем російських військових. Держагентство України з управління зоною відчуження заявило, що на 31 березня "сторонніх осіб на майданчику Чорнобилької АЕС не перебуває".
Світовий банк: Україна втратить майже половину економіки цього року, в Росії - рецесія
Українська економіка скоротиться на 45,1% цього року, а російська економіка, що вже переживає глибоку рецесію, втратить 11,2% в 2022 році. Такі оцінки оприлюднив Світовий банк в неділю.
Віце-президентка Світового банку Анна Б'єрде закликала негайно надати Україні "масштабну фінансову підтримку".
"Російське вторгнення завдало масштабного удару по українській економіці і принесло надзвичайну шкоду інфраструктурі", - додала посадовиця.
У Світовому банку відначили вплив війни на світові ринки продовольства, економіку регіону, світовий ринок нафти а також наголосили на гуманітарній катастрофі, яку спричинило вторгнення і закликали надати значну підтримку країнам, які приймають українських біженців.
У Світовому банку повідомили, що з початку російського вторгнення до України, установа мобілізувала 925 млн дол на підтримку України, щоб допомогти зі сплатою зарплати лікарям, виплатою пенсій та фінансуванням соціальних програм.
Нову ініціативу, покликану надати міжнародним донорам безпечний механізм для прямої фінансової допомогти Україні, оприлюднив Міжнародний валютний фонд у п'ятницю. Уряд Канади планує використати цей механізм для переведення 1 млрд канадських доларів допомоги Україні, закладеної в бюджеті країни, заявили у Фонді.
"Ми надзвичайно вдячні країнам, що виступили ініціаторами створення рахунку для допомоги Україні, та керівництву МВФ за підтримку цієї ініціативи. - заявив голова НБУ Кирило Шевченко. - Зі свого боку Національний банк знаходиться у постійному діалозі з нашими міжнародними партнерами для максимального наповнення цього рахунку фінансовими ресурсами, зокрема ініціював зустріч наступного тижня з послами країн "Групи семи", щоб обговорити майбутню підтримку".
9 березня МВФ схвалив програму фінансування для України обсягом 1,4 млрд дол.
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