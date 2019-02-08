Зустріч Манафорта з Кілімніком щодо України привернула увагу спецпрокурора США –протокол судового засідання

Суд США оприлюднив частину протоколу засідання у справі колишнього очільника передвиборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта. Засідання суду, яке відбулось в понеділок 4 лютого, проходило за зачиненими дверима і стосувалось, зокрема, звинувачень висунутих проти Манафорта у брехні слідству.

В документі, оприлюдненому ЗМІ, серед іншого, зазначається, що зустріч в серпні 2016 року між Манафортом та Костянтином Кілімніком, якого в США звинувачують в роботі на російські спецслужби, "є важливою для слідства, що веде спецпрокурор" і що стосується можливого втручання Росії до виборів у США. Під час цієї зустрічі, як видно з оприлюднених документів, йшлося про Україну.

За інформацією преси, могло йтись про пропозицію так званого "мирного плану" для України.

"За новими документами суду, Костянтин Кілімнік заступник Манафорта, пов'язаний з російською розвідкою, був у Вашингтоні на інавгурації Трампа і зустрічався з Манафортом стосовно мирного плану між Росією та Україною, який, як ми знаємо, передбачав роль для проросійського колишнього президента Януковича", - пише журналіст The New York Times Кеннет Вогель у Twitter.

Рішення протистояння в Україні, яке б привело до скасування санкцій проти Росії є провідною метою зовнішньої політики Кремля, зазначають у Washington Post.

Під час судового засідання в понеділок, прокурор Ендрю Вейсман заявив, що Манафорт "докладав надзвичайних зусиль", щоб "... не надавати доказів, які могли б бути використані проти пана Кілімніка"

"Манафорт поводиться як російський оперативник і боїться Путіна", - такими здогадками поділилась у Twitter колишній високопосадовець Пентагону Евелін Фаркас.

З протоколу судового засідання також видно, що Манафорт продовжував працювати на користь українського політика аж до 2018 року, після того, як йому було винесено звинувачення у рамках слідства спецпрокурора Роберта Мюллера.

За результатами судового слухання в понеділок, суддя федерального суду США Емі Берман Джексон відклала винесення вироку Манафорту до 13 березня з початкової дати у 5 березня.

Це дає більше часу команді прокурора Роберта Мюллера а також адвокатам Пола Манафорта, щоб працювати над звинуваченнями в тому, що Манафорт порушував умови угоди про співпрацю з федеральними прокурорами. Під час закритих слухань в понеділок суддя не винесла рішення стосовно обвинувачень проти Манафорта у порушенні угоду про співпрацю, а дала обом сторонам справи час до 13 лютого, щоб представити додаткові матеріали, йдеться в матеріалах суду, які цитують ЗМІ.

У вересні, Манафорт визнав свою провину у змові проти США з метою перешкоджання правосуддю. Манафорт мав отримати полегшення вироку у відповідь на "повну та щиру" співпрацю зі слідством.

Тоді команда спецпрокрора США Роберта Мюллера надала детальну інформацію суду на підтримку того, що колишній очільник передвиборчого штабу Трампа Пол Манафорт надавав брехливі свідчення, порушуючи угоду про визнання провини.

Адвокати Манафорта вказували, що невірні заяви їх клієнта не були навмисними і пов'язували це з недостатньою підготовкою та з погіршенням фізичного та психічного здоров'я через його одиночне утримання починаючи з середини липня у в'язниці в Вірджинії, наголошують ЗМІ з посиланням на судові документи.Саме звинувачення проти Манафорта у брехні стали причиною бажання прокурорів розірвати угоду з ним про співпрацю зі слідством.

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