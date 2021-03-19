Білий дім: Байден зустрінеться з Путіним «в належний час»

Президент США Джо Байден, який цього тижня в інтерв'ю ABC News погодився, що російського президента Володимира Путіна можна назвати вбивцею, зустрінеться з російським лідером «у належний час». Агентство Reuters повідомило про це в п'ятницю з посиланням на представника Білого дому.

«Він (Байден) не збирається відмовлятися від своїх слів, - заявила в бесіді з журналістами на борту президентського літака Карін Жан-П'єр, заступниця прес-секретаря Білого дому. - Він буде дуже відвертий і відкритий щодо (Путіна)».

«Президент зустрінеться з президентом Путіним в належний час, - додала Жан-П'єр, - Президент Байден і президент Путін мають різні точки зору щодо своїх країн, але вони погоджуються у тому, що ми повинні продовжувати шукати можливості для спільної роботи там, де це відповідає нашим спільним інтересам».

У четвер, у відповідь на прохання прокоментувати виклик російського посла до Москви, прес-секретар Білого дому Джен Псакі заявила, що адміністрація Байдена «має намір дотримуватися іншого підходу у відносинах з Росією, ніж попередня адміністрація». Дженніфер Псакі зазначила, що Сполучені Штати сподіваються на продовження продуктивних відносин з Росією.

«Ми будемо прямолінійні і конкретні в тих областях, де у нас буде виникати занепокоєння», - додала вона.

У четвер Путін запропонував Байдену провести в найближчі дні переговори в онлайн-режимі. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, як повідомляє Reuters, підтвердив в п'ятницю, що пропозиція Путіна про переговори лишається відкритою, і що Путін може зробити це в будь-який зручний для Байдена час, хоча пропозиція не буде лишатися в силі на невизначений термін.

Відповідаючи на питання журналіста про можливість «нової холодної війни» між США і Росією, Пєсков заявив, що Москва завжди сподівалася на краще, але готувалася до гіршого у стосунках з Вашингтоном.

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