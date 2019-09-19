Трамп зустрінеться з Зеленським на Генасамблеї ООН

Президент США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський зустрінуться наступного тижня на під час проведення Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, повідомила Служба віце-президента США Майка Пенса.

Пенс та Зеленський обговорили підготовку до цієї зустрічі у телефонній розмові 18 вересня.

Під час розмови, віце-президент США "високо оцінив дії адміністрації президента Зеленського з подолання корупції шляхом прийняття реформ на законодавчому рівні", йдеться в повідомленні США.

Пенс також наголосив на непохильній підтримці США суверенітету та територіальної цілісності України.

Раніше два президенти планували зустрітись у Варшаві під час урочистостей з нагоди вшанування пам'яті жертв Другої світової війни, однак Трамп скасував свою подорож до Польщі, через ураган "Доріан", що насувався на США.

Тоді президент США заявив, що лишається у країні, щоб "гарантувати, що всі ресурси уряду будуть зосереджені на [протидіїї] шторму, що насувається".

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