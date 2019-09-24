Зустріч Трамп-Зеленський стане головною політичною подією року - експерти

В Україні неохоче коментують скандал, пов’язаний із телефонною розмовою Зеленський-Трамп. Чи справді Трамп вимагав від Зеленського компромат проти Байдена – свого ймовірного конкурента на майбутніх виборах? І чи є зв’язок між розмовою двох президентів і відновленням військової допомоги Україні? До гарячих дебатів, які ось уже кілька днів стрясають американські медіа, офіційний Київ воліє не докидати хмизу.

Говорить експерт з міжнародної політики Ганна Гопко: “Насправді, дуже важливо не нашкодити в цій ситуації національним інтересам України. Будь-які коментарі чи заяви можуть сприйматися як втручання у внутрішні справи США. Тому треба зробити висновки із кампанії 2016 року, коли українські міністри і політики дуже необережно робили заяви, фактично підігруючи комусь із кандидатів. Зараз треба бути дуже обережним”.

Взяти один чи другий бік у конфлікті демократів і республіканців – це означало б втратити таку важливу для України двопартійну підтримку, кажуть експерти.

“Головним завданням української влади зараз є уникнути за всяку ціну втягування в американську політику, не ставати на бік республіканців чи демократів і почекати до завершення виборів”, - сказав Голосу Америки аналітик фонду “Демократичні ініціативи Петро Бурковський

“Ми не хочемо втручатися і ми цінуємо цю двопартійну підтримку республіканців. Її треба не просто вберегти, а вивести на новий рівень", - додала Ганна Гопко.

Нинішній скандал – серйозний виклик для українсько-американських стосунків, визнають аналітики. Але чому взагалі стала можливою така ситуація? Ось що з приводу цього сказав Голосу Америки Петро Бурковський.

“Головною проблемою для українсько-американських стосунків є президент Дональд Трамп. Його хаотична недієздатна адміністрація, в якій інтереси США ставляться на задній план, а на перший план висуваються інтереси переобрання Трампа і його найближчого оточення".

Журналіст Віталій Портников додає: “Я думаю, що ця непроста ситуація почалася, коли в Білому домі виникла ідея, що із президентом Зеленським можна так розмовляти. І це вже питання до Володимира Зеленського. Чому він поставив себе як людина, з якою можна так розмовляти. Оце намагання всім сподобатися, якось домовитися, яке Зеленський сповідує із самого початку своєї політичної кар’єри, може завести його тільки в провалля. В політиці не люблять слабких. В політиці не люблять тих, хто намагається сподобатися. Таких людей б’ють, на таких людей тиснуть, від таких людей намагаються отримати все, що вони можуть дати. Ми бачимо, що і США і Росія намагаються вичавити із Зеленського, як із ганчірки, все, що можна.”

З огляду на скандал, планована зустріч президентів США і України на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку набирає неочікуваної ваги і може стати сенсацією року, вважає Портников.

Тепер Україна стала частиною внутрішньої політики Сполучених Штатів



“Ще кілька тижнів тому можна було говорити, що це протокольна рутинна зустріч, про яку ніхто не буде згадувати. Тому що ця зустріч була важлива насамперед для команди Зеленського, для українських медіа. І Зеленський під час цієї зустрічі в кулуарах міг бути двадцять п’ятим серед сорока президентів, з якими зустрічається Трамп. Але зараз все буде не так. Тепер Україна стала частиною внутрішньої політики Сполучених Штатів, чого ніколи в історії не було. Але радіти цьому не варто. На зустрічі Трампа і Зеленського буде вся провідна американська преса, медіа, телеканали. Це найважливіша подія не тільки ГА ООН, це найважливіша політична подія 2019 року. Без перебільшення! Тому що від того, що скаже Трамп і Зеленський, що буде сказано і що не буде сказано, залежатиме весь перебіг президентської кампанії в США 2020 року”, - сказав Віталій Портников Голосу Америки.

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