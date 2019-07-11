Про мир в Україні, реформи та енергетику поговорили з Данилюком у Білому домі

Продуктивною назвав зустріч з секретарем РНБО України Олександром Данилюком міністр енергетики США Рік Перрі.

Серед високопосадовців США, які взяли участь у зустрічі з Данилюком, що відбулась у середу в Білому домі, були радник з національної безпеки США Джон Болтон, посол США до ЄС, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, йдеться в повідомленні Перрі.

Під час зустрічі йшлося, зокрема, про "збільшення співпраці у сфері енергобезпеки з Україною за адміністрації Зеленського", зауважив Перрі у Twitter.

"Гарна командна робота з обговорення того, як просувати спільну програму реформ!" - твітує спецпредставник США Курт Волкер за результатами зустрічі.

"Чудове обговорення сьогодні з Олександром Данилюком, секретарем Ради Нацбезпеки і оборони України стосовно підтримки реформам в Україні та мирному поновленню української території", - відгукнувся про зустріч Джон Болтон.

Сам Данилюк відзначив, що під час зустрічі йшлося про "формування нового порядку стратегічного співробітництва США та України", повідомляють ЗМІ.

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