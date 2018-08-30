Кожен 50-й авіапасажир зустрічає кохання на борту літака – дослідження

Нове дослідження від британського банку HSBC показує, що кожен 50-й пасажир літака зустрічає кохання свого життя на борту літака, повідомляє CNN.

Результати були отримані в ході інтерв'ю з 2150 людьми із 141 країни, під час яких учасників запитували про можливість зустрічі «єдиного/єдиної» на літаку.

Дослідження HSBC показує, що більше половини пасажирів заводили розмову з незнайомцем на літаку. І йдеться не тільки про романтичні стосунки, які зароджуються в небі. Результати показують, що кожен сьомий пасажир заводить міцну дружбу під час польоту, а 16% отримують новий діловий контакт.

Тепер, коли багато авіакомпаній випробовують Wi-Fi у режимі польоту, можливості для нових зв’язків не обмежуються спілкуванням із найближчими сусідами.

Додаток Inflighto має функцію чату, що дозволяє спілкування між пілотом і пасажиром, але також сприяє розмовам між мандрівниками на борту.

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