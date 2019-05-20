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Якби ми мали більше часу, ми б, мабуть, мали уп’ятеро більшу делегацію, - Рік Перрі

Делегація США із президентом України Володимиром Зеленським перед урочистою церемонією інавгурації

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Міністр енергетики США Рік Перрі, який очолив делегацію США на інавгурацію Володимира Зеленського, звернувся до ЗМІ. Ми наводимо повний текст звернення Перрі, опублікованого Посольством США в Україні.

"Сенаторе, посли – ми маємо невелику, але дуже значущу групу людей із Сполучених Штатів, які приїхали на цю історичну [подію]. Сенатор Рон Джонсон і посол Сондленд, який представляє Сполучені Штати в ЄС.

Це вже було сказано кілька разів – якби у нас було трохи більше підготовчого часу, якби ми знали на кілька днів раніше, ми б, мабуть, мали уп’ятеро більшу делегацію. Тому що народ Сполучених Штатів стоїть разом народом України. Виступ Президента Зеленського був дуже потужним у його візії майбутнього України. І справа в тому, що його обрання — це власне про народ України, а не про нього самого.

Сполучені Штати і надалі стоятимуть з народом України. Ми будемо стояти з ним в його прагненні до незалежності, в його прагненні до свободи – а один з найпотужніших способів досягнення свободи – це завдяки економічній свободі. Отже, Америка тут, щоб надіслати чітке повідомлення. Президент Сполучених Штатів попросив нас приїхати, щоб передати народу України, що він може розраховувати на Сполучені Штати, розраховувати на те що вони співпрацюватимуть з цим президентом, і, сподіваюся, з цим парламентом, щоб досягти попереду найкращих днів для народу України. Велике спасибі".

Дивіться також: Посол Йованович офіційно завершує свою каденцію в Україні.

Час-Тайм. Відомо, хто представить делегацію США на інавгурації
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Час-Тайм. Відомо, хто представить делегацію США на інавгурації

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