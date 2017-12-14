Звідки ІДІЛ бере зброю? Звіт

Більшість (90%) зброї, яку використовує ІДІЛ, починаючи з 2014 року, походить з Китаю, Росії та Східної Європи, повідомляє CNN з посиланням на бельгійську дослідницьку групу Conflict Armament Research.

Слідчі дослідницької установи Conflict Armament Research працювали на кордоні з ІДІЛ з боку Іраку та Сирії протягом періоду з липня 2014 по листопад 2017 року. Вони проаналізували більш ніж 40 000 об’єктів, отриманих від сил ІДІЛ.

Дослідники співпрацювали з місцевими силами, які боролись з ІДІЛ, в основному - іракськими силами на території цієї країни та курдськими силами на півночі Сирії і вивчали все здобуте від ІДІЛ, або залишене ІДІЛ на територіях після звільнення, пише CNN.

До об’єктів належали як зброя, боєприпаси, так і хімічні компоненти, отримані терористичною групою з метою виробництва саморобних вибухових пристроїв, які можуть використовуватись в бою.

Основною проблемою, виявленою дослідженням, стала неврегульована передача боєприпасів, які спочатку призначались для інших груп, а потім в хаотичній ситуації опинялись в руках бойовиків ІДІЛ, зазначає CNN.

"Знову і знову, держави, намагаючись досягти короткострокових політичних цілей, постачають зброю групам над якими не мають великого впливу, - сказав CNN Джеймс Біван, директор Conflict Armament Research, - ця зброя потім переходить до найбільш організованих та ефективних бойовиків".

"Постачання зброї з-за кордону до сирійського конфлікту значно посилило кількість та якість зброї, наявної в ІДІЛ – кількість значно перевищила ту, яку ця група могла б захопити лише на полі бою", йдеться в дослідженні, цитованому CNN.

Непокоїть, що угруповання ІДІЛ "могло виробляти власну зброю та саморобні вибухові пристрої в промислових масштабах, налагодивши канал постачальників" починаючи з 2014 року.

Хоча більшість реактивів для цієї зброї виготовлялась однією і тією самою фабрикою, або постачалось в основному одним і тим самим постачальником – в основному з Туреччини, - твердить Демієн Сплітерс, головний автор звіту , - ці постачальники обслуговували багатьох клієнтів, які могли продавати товар посередникам, які, в свою чергу, мали зв’язки з ІДІЛ", наголошується в звіті.

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