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Росія звільнила захоплених в Україні американців Александра Друке та Енді Гейна
ЛОНДОН, 21 вересня (Reuters) – Росія звільнила громадян США Олександра Друке, 39 років, і Енді Гейна, 27 років, під час обміну полоненими, здійсненому за посередництва Саудівської Аравії, повідомив Reuters представник родини в середу.
Друке та Гейн, обидва родом з американського штату Алабама, потрапили в полон у червні під час бойових дій на сході України, куди вони вирушили підтримати українські війська, які протистояли вторгненню Росії.
Росія в середу звільнила 10 іноземних військовополонених, захоплених в Україні, за посередництва наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана, повідомило Міністерство закордонних справ Саудівської Аравії.
Вважається, що Друке та Гейн - перші громадяни США, про які є підтверджена інформація, що їх захопили російські війська на сході України, після того, як їх оголосили зниклими безвісти в середині червня.
Тоді наречена Гейна, Джой Блек, сказала Reuters, що чоловіки прагнули підтримати Київ у боротьбі з Росією після того як побачили по телевізору відеорепортажі з України в перші тижні після вторгнення Росії.
У заяві, надісланій агентству Reuters електронною поштою в середу, Діанна Шоу, тітка Друке та представник обох сімей, підтвердила, що Друке та Гейн були серед 10 звільнених у середу.
Офіційних коментарів Росії з приводу звільнення не було.
Друке, який проживає в Таскалуза, штат Алабама, і Гейн з Хартселла, штат Алабама, раніше служили в армії США.
Після того, як їх захопили російські війська, вони перебували під вартою в так званій Донецькій Народній Республіці (ДНР), підтримуваному Росією режимі на сході України. Російське державне телебачення зняло інтерв’ю з парою, в якому вони сказали, що змінили свою думку про війну після того, як їх відправили воювати. Ролики, за словами їхньої сім’ї, явно записували під примусом і в пропагандистських цілях.
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Палата представників підтримала санкції проти Симоньян, Кіркорова, Гундяєва та інших
У вівторок 20 вересня Палата представників Конгресу США проголосувала за "закон про копупцію", - 361 «за» та 69 «проти». Законопроект голосували у пакеті із іншими законодавчими ініціативами. Документ закликає адміністрацію Байдена запровадити санкції проти майже 200 російських посадовців та інших діячів, яких антикорупційні активісти вважають прихильниками режиму Путіна та його війни проти України.
Зокрема, серед публічних діячів йдеться про московського патріарха Володимира Гундяєва, керівницю телеканалу «Russia Today» Маргариту Симоньян, телеведучого Володимира Соловйова, співаків Олега Газманова та Філіпа Кіркорова, режесера Микиту Михалкова, актора Дмитра Дюжева та інших.
А от серед політиків та бізнесменів до переліку потрапили мільярдер Роман Абрамович, міністр охорони здоров'я РФ Михайло Мурашко, прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін, заступник керівника адміністрації Президента РФ Магомедсалам Магомедов, очільниця Центробанку РФ Ельвіра Набіулліна, помічник президента РФ Дмитро Миронов та інші.
Санкційний перелік створили на базі матеріалів «Фонду боротьби з корупцією», створеного Олексієм Навальним у 2011 році, пояснюється на офіційній сторінці одного із авторів законопроекту, конгресмена від демократичної партії Тома Маліновського. За словами законодавця, деякі особи із цього переліку вже перебувають під санкціям. Прийнятий законопроект вимагає від адміністрації Байдена перевірити санкції і застосувати проти тих, хто досі їх уникав, або пояснити Конгресу, чому їх не можна застосовувати.
"Поки ми продовжуємо заморожувати активи корумпованих російських чиновників та лідерів, ми також повинні визнати, що багато їхніх будинків та вілл, інвестиційних рахунків і трастів переховуються прямо тут, у Сполучених Штатах, через лазівки в наших власних законах", - заявив конгресмен Маліновський виступаючи в Палаті представників у вівторок перед голосуванням за "закон про копупцію".
До створення законгроекту долучились демократи і республіканці. Окрім конгресмена-демократа Тома Маліновського, серед авторів зазначено республіканця Браяна Фіцпатріка, демократа Теда Лью, республіканця Адам Кінзінгер та інших.
Після Палати представників законороект має пройти погодження в Сенаті та має бути підписаний президетом США. А вже через 30 днів після того, як закон набуде чинності, президент повинен подати до відповідних комітетів Конгресу визначення і детальне обґрунтування того, чи особи зі списку відповідають критеріям для накладення санкцій, йдеться в тексті законопроекту.
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«Я бачив, як тренують російських солдатів. Це жахливо». Реакція військових експертів США на оголошену Путіним мобілізацію
Експерти вважають, що Путін оголосив про часткову мобілізацію під тиском воєнних та націоналістів, але вирішального ефекту на полі бою вона не матиме.
Втім, й недооцінювати цього кроку не варто, вважає військовий експерт, старший науковий співробітник Центру Воєнно-морського аналізу Майкл Кофман.
У середу, 21 вересня, Президент Росії Володимир Путін оголосив в країні часткову мобілізацію. Згідно із опублікованим на сайті Кремля указом, призову підлягатимуть лише ті, хто перебуває в запасі, передусім з бойовим досвідом. За словами міністра оборони РФ Сергій Шойгу, буде залучено 300 тисяч резервістів, хоча, сказав він, у разі потреби може мобілізувати 25 мільйонів осіб.
Кофман звертає увагу на структурний дефіцит особового складу російської армії, проблеми з утриманням та ротацією, зростання кількості відмовників. Російська армія втратила значну частину професійних сил та обладнання, із погіршенням якості особистого складу погіршився й моральний дух, пише він у твіттері. Мобілізація особового складу псевдо-республік ЛНР/ДНР призвела до формування сил, «яким бракувало згуртованості, оперативної сумісності», а вже в липні цей ресурс практично вичерпався – чоловіків лишилося небагато.
Оголошена Путіним часткова мобілізація, пише Кофман, по-суті, є не стільки мобілізацією, скільки намаганням утримати ті сили, які вже перебувають на фронті.
«Службові контракти продовжено на невизначений термін, призупинено право на відмову від направлення, введено нові заходи кримінального права для виконання того, що фактично є запровадженням заходів воєнного часу, - пише дослідник. - Добровольцям, які записалися на короткі відрядження (4-6 місяців), тепер продовжено термін мобілізації».
Втім, Росія втратила шанс провести успішну мобілізацію, яку можна було зробити у квітні, пише Кофман, але й ця «часткова» мобілізація може дати Росії певний результат, який залежить від організаційних та навчальних здібностей російської армії.
«Отже, число Шойгу в 300 тисяч, ймовірно, буде умовним, тоді як фактична мобілізація буде набагато більш обмеженим і поетапним процесом. Тим не менш, я скептично ставлюся до того, що мобілізаційна інфраструктура перебуває в повністю сплячому стані. З квітня російські воєнкомати обдзвонюють людей для уточнення інформації. Збирання резервних і добровольчих батальйонів, ймовірно, вже застосовувало частину цієї системи», - пише він.
Інше обмеження пов’язано із використанням військ. «Незалежно від того, скільки особового складу було мобілізовано, RU mil (збройні сили РФ – ред.) може підтримувати та керувати лише обмеженою кількістю військ на полі бою. Масштабування було однією з головних проблем російської армії в цій війні», - вказує дослідник.
У тої же час більшість переваг ЗСУ зберігатиметься і максимум, що часткова мобілізація може зробити, - допомоги росіянам стабілізувати лінії фронту.
Дослідник Центру стратегічних та міжнародних досліджень, генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Райан пише, що Путін своєю промовою намагається одночасно досягнути чотирьох цілей: «1. Догодити прихильникам жорсткої лінії та російським мілблогерам (воєнним блогерам – ред.). 2. Не викликати незадоволення широких верств населення. 3. Заспокоїти військовиків. 4. Створити враження, що він не програє війну».
Але йому навряд чи це вдасться, пише дослідник: «Часткова мобілізація навряд чи заспокоїть прихильників жорсткої лінії та, ймовірно, налякає населення. Можливо, тому авіаквитки з Росії так швидко розкуповуються».
Також він припускає, що не оголошуючи мобілізацію особисто, а представляючи це як підтримку пропозиції Міноборони та Генштабу, Путін намагається перекласти вину за війну на російських військових лідерів. Вони ж, пише Райан, й тиснули на Путіна, аби оголосити призов.
«Більшість російської армії була віддана цій війні. Лідери російської армії спостерігали, як їхня армія повільно, але вірно зникає. Їм потрібно було поповнити живу силу, якщо вони хотіли просто утримати вже захоплену територію», - пише він.
Як й Кофман, Райан пише, що одним з обмежень для розгортання мобілізованих сил може бути необхідність їх навчити та оснастити. «Скільки триватиме цей процес мобілізації? Це важко знати, однак війська, які готуються до оборони на майбутню зиму, можуть бути оснащені, навчені та відправлені швидше, ніж війська для наступальних операцій», - зазначає він.
Втім, вирішального впливу на хід війни ця мобілізація не матиме, пише Райан. «Україна мобілізувала значно більше кадрів. Йдеться більше про ротацію та заміни, а не про створення нового величезного наступального потенціалу для Росії». Поки ці сили зберуть та відправлять, зазначає він, українці мають можливість продовжувати наступ.
На його думку, це говорить про те, що Путін та його генерали визнали, що війну вони програють, але відступати від неї не хочуть. Також, пише Райан, Путін прислухався до того, що йому кажуть лідери Китаю та Індії, але зробив неправильний висновок.
«Він не зробив висновок, що йому не варто воювати. Його висновок полягав у тому, що він повинен виграти, інакше його позиція щодо Китаю та Індії буде значно погіршена», - пише генерал-майор австралійської армії у відставці.
Дії Путіна, робить висновок військовий аналітик, не дають реальних шансів на перемогу Росії, але продовжують страждання українського народу.
«Зрештою, ця заява не змінює перспективи української перемоги. Але це означає, що ще багато людей помруть, перш ніж це станеться», - підсумовує Райан.
Військовий аналітик CNN, колишній командувач Армією США в Європі, Марк Гертлінг у зв’язку із оголошеною Путіним частковою мобілізацією поділився своїм досвідом та спостереженнями за тим, як готують солдатів. У період 2009-2011 роках Гертлінг відповідав за підготовку солдатів, під час якого близько 150 тисяч новобранців пройшли підготовку на 5 базових тренувальних майданчиках та 21 пункті підвищення кваліфікації. Лише базове навчання у США триває 10 тижнів та більше, після чого солдатів відправляють на курси підвищення кваліфікації відповідно до їхньої спеціальності, розповів Гертлінг.
«Це тривалий період часу навчання, яке проводили дуже професійні сержанти», - пише він. І це потребує ресурсів, які є досить великими для заможної країни з населенням в 344 мільйони, яка тренує близько 150 тисяч новобранців.
«З іншого боку, населення Росії становить 144 мільйони громадян, які проживають в 11 часових поясах», - порівнює Гертлінг.
Деякі російські новобранці, але їх меншість, проходять поглиблену спеціальну підготовку, розповідає він. Ті солдати, яких відправили до Білорусі перед початком вторгнення в Україну, пише Гертлінг, пройшли лише кілька днів базової підготовки.
«Під час 2 візитів до RU (Росії – ред.) я бачив основні навчання підрозділу. Це було жахливо. Замість набуття кваліфікації – ознайомлення з гвинтівками, елементарна перша допомога, дуже мало симуляцій для збереження ресурсів і, найголовніше, - жахливе керівництво «сержантами муштри», - поділився американський генерал враженнями.
Російські збройні сили, пише він, погано забезпечені ресурсами для навчання.
«Один танковий підрозділ, який я відвідав поблизу Москви, з гордістю сказав мені, що отримує 1 танковий снаряд на екіпаж щороку (американські підрозділи проводять години в тренажерах, а екіпажі стріляють десятками справжніх снарядів на рік)». А от ЗСУ, пише він, перейшли на американську модель підготовки.
Оголошення часткової мобілізації він називає новою ознакою слабкості Росії.
Колишній генерал-командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес погодився, що цей крок є симптомом відчаю Путіна.
«Це нагадує Гітлера, який призвав хлопців і старих до Вермаху в останні дні Третього рейху. Путін робить те, що робили нацисти», - додав у коментарі на твіттері.
Професор Єльського університету, історик Тімоті Снайдер, також вважає, що оголошення часткової мобілізації є ознакою того, що Росія програє.
«Враховуючи втрати та дезертирство, Путін хоче мати тіла в окупованій Україні для захисту від українських контрнаступів», - пише він у твіттері.
Цей крок, на його думку, також свідчить про страх Путіна перед російськими націоналістами та фашистами, які закликають до більш жорстких дій, яких він боїться більше, ніж протестів громадськості. Також це ще далі деморалізує російських військовослужбовців-контрактників, змушених залишатися на фронті на невизначений час.
Снайдер звертає увагу на те, як спокійно поставилися до цього оголошення українці, ймовірно, врахувавши такий сценарій. Також, пише історик, те, що виступ Путіна відбувся не в запланований термін, «говорить про безлад і, можливо, хворобу в Кремлі».
«Я, наприклад, трактую проблеми Путіна як симптом програної війни, але не як силу, яка її припинить. Війна закінчиться, коли переможуть українці», - підсумовує Снайдер.
Дослідник Bellingcat Христо Грозєв, з яким «Голос Америки» поспілкувався напередодні, розповів, чому система вербування контрактників на війну в Україні не працювала. Для того, щоб пережити зиму в умовах українського контрнаступу, російській армії потрібно щонайменше 100 тисяч поповнення в живій силі, говорить він. За їхнім аналізом, у тюрмах росіяни могли завербувати до 15 тисяч осіб та ще до 10 тисяч кваліфікованих досвідчених солдатів і офіцерів, які ще не вступили в лави різних ЧВК.
«Це вишкрібання зі дна. Це останні 10-15 тисяч людей. Крім того, будь-які інші новобранці ніколи не тримали в руках АК-47, ніколи не керували артилерійським підрозділом. Тож користі від них буде мало», - сказав Грозєв в інтерв’ю у Вашингтоні.
Також у своїй промові Путін пригрозив західним країнами використанням Росією ядерною зброєю.
«У разі загрози територіальній цілісності нашої країни, для захисту Росії і нашого народу ми, безумовно, використаємо всі наявні в нашому розпорядженні засоби. Це не блеф", - сказав він.
Втім, дослідник Bellingcat, організації журналістів-розслідувачів, які збирають інформацію і про ядерний потенціал Росії, вважає, що це все -таки блеф.
«Я думаю, що Путін здебільшого блефує, коли каже, що використовуватиме ядерну зброю. Ймовірність того, що він дасть вказівку щодо її використання, дуже низька», - каже він.
По-перше, тому що частина ядерного потенціалу може не перебувати у стані готовності.
«Ядерний арсенал як цифри неправильно відображають його загрозу, оскільки якщо щось не перевірялося роками, а ядерний арсенал Росії не перевірявся роками, він має дуже високий ризик не функціонувати належним чином», - сказав він.
Крім того, офіцери, яким Путін може віддати такий наказ, мало зацікавлені його виконувати.
«Особливо в той час, коли Путін слабкий, офіцери, ймовірно, не підкоряться такому наказу, тому що слабкий Путін не зможе запропонувати їм захист від майбутнього трибуналу, чи від майбутнього правосуддя, чи навіть від морального осуду».
Кірбі: "Путін відчуває загрозу, особливо на північному сході та в районі Донбасу". Відео
- Голос Америки
Китай, НАТО та західні лідери реагують на ядерні погрози Путіна та мобілізацію в Росії
Низка світових лідерів та уряди їхніх країн відреагували на оголошення часткової мобілізації в Росії та ядерні погрози президента Путіна. Зокрема, Китай закликає поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, і домагатись мирного вирішення “української кризи”. Тоді як країни Заходу оголошують, що підтримка України в цій війні продовжуватиметься і збільшуватиметься.
Китай готовий відігравати "конструктивну роль"
«Позиція Китаю щодо української кризи є послідовною та чіткою, - заявив у середу, 21 вересня, речник МЗС Китаю Ванг Веньбінь. - Ми закликаємо відповідні сторони досягти припинення вогню шляхом діалогу та переговорів і якомога швидше знайти рішення, враховуючи легітимні безпекові хвилювання усіх сторін. Ми також сподіваємося, що міжнародна спільнота створить умови та простір для цих зусиль. [...] Китай хотів би продовжувати відігравати конструктивну роль у послабленні напруги”.
21 вересня російський президент Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію резервістів, звинуватив Захід у намаганнях послабити та зруйнувати РФ і не виключив можливість застосування ядерної зброї.
Ядерні погрози
Генсек НАТО заявив, що Альянс відреагує на можливу ядерну атаку.
“Він (Путін - ред.) дуже добре знає, що ядерна війна ніколи не повинна відбутись, і її неможливо виграти, і що вона матиме безпрецедентні наслідки для Росії. НАТО також збільшує свою військову присутність, особливо у східній частині Альянсу, щоб усунути будь-яку можливість прорахунків чи непорозуміння у Москви”, - сказав в інтерв’ю виданню Reuters Єнс Столтенберг.
“Як саме ми будемо реагувати? Це буде залежати від ситуації і яку саме зброю вони можуть використати. Найважливіше - не допустити, щоб це сталося. [...] Поки що ми не бачимо жодних змін у їхній ядерній політиці, ядерній готовності, ми дуже пильно це моніторимо”, - додав генеральний секретар НАТО.
За словами Столтенберга, єдиний спосіб завершити війну в Україні - довести, що президент Путін не може перемогти на полі бою. “Коли він це зрозуміє, він повинен сісти і домовитися про розумну угоду з Україною”, - сказав Столтенберг.
Прем'єр-міністр Нідерландів у відповідь на ядерні погрози Росії рекомендує зберігати спокій.
Марк Рютте, зокрема, заявив: «Мобілізація, заклики до референдумів у Донецьку — усе це ознака паніки. Його риторика щодо ядерної зброї - це те, що ми чули раніше вже багато разів, і це не викликає в нас емоцій. Це частина відомої нам риторики, я б радив зберігати спокій».
Допомога Україні зростатиме?
Актом відчаю назвав заяви Путіна канцлер Німеччини Олаф Шольц.
"Останнє рішення російського уряду є актом відчаю. Росія не може виграти цю кримінальну війну, а останніми рішеннями Путін і Росія все тільки погіршують. Він повністю недооцінив ситуацію з самого початку, опір українців та їхню готовність протистояти, а також єдність і рішучість друзів України”, - заявив очільник німецького уряду.
Оголошення президента Росії про мобілізацію свідчить, що війна в Україні ще триватиме довго, вважає міністр фінансів Німеччини Кристіан Лінднер.
“Рішення Путіна є ознакою слабкості. Україну цим не злякаєш, і нас також. Мобілізація показує, що ми маємо справу з конфліктом, який триватиме довго. Ми повинні бути готові до цього політично та економічно. Перш за все, серед наших союзників і партнерів ми повинні проаналізувати, як ми також можемо надавати Україні довготривалу підтримку в боротьбі за мир і свободу. В боротьбі, яка триватиме ще довго”, - сказав міністр фінансів Німеччини.
Про те, що країни Заходу готові збільшити допомогу Україні через російську мобілізацію заявив глава польського Кабміну Матеуш Моравецькі.
“Разом з нашими американськими та британськими союзниками ми зробимо все можливе, щоб НАТО ще більше підтримувало Україну, щоб вона могла захистити себе від додаткової мобілізації, яку оголосив Кремль”, - сказав прем'єр-міністр Польщі Моравецькі.
Як повідомляв Голос Америки, президент США Джо Байден у зверненні до учасників 77-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН закликав зробити все, щоб відвернути загрозу ядерної війни: "Ядерну війну неможливо виграти, і її ніколи не можна починати".
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Не можна чекати десятиліттями на покарання злочинців, потрібно діяти зараз – генпрокурори України і США
Об’єднати зусилля для притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах та інших звірствах скоєних на території України після вторгнення Російської Федерації домовилися генеральний прокурор США та генпрокурор України.
На зустрічі у Вашингтоні у вівторок Генеральний прокурор США Меррік Гарленд і генеральний прокурор України Андрій Костін підписали меморандум про взаєморозуміння, який сприятиме співпраці та координації зусиль у розслідуваннях та судових переслідуваннях кожної країни, мовиться у прес-релізі Генпрокуратури США.
«Сполучені Штати підтримують народ України в його невтомному прагненні підтримувати верховенство права та домагатися справедливості для жертв, перед лицем триваючої агресії Росії», – заявив генеральний прокурор США Гарленд.
За його словами, Міністерство юстиції США та Офіс генерального прокурора країни тісніше співпрацюватимуть з українськими колегами для виявлення, затримання та притягнення до відповідальності осіб, причетних до воєнних та інших злочинів в Україні.
Призначений наприкінці липня генпрокурор України Андрій Костін, для якого поїздка до Вашингтона була першою закордонною поїздкою, сказав, що сподівається, що «встановлення офіційних рамок співпраці» посилить «ефективне розслідування та судове переслідування злочинів, скоєних Росією в Україні, і забезпечимо певну міру справедливості для жертв».
«Підписаний сьогодні Меморандум про взаєморозуміння дозволяє нам активізувати наші спільні зусилля щодо забезпечення відповідальності за міжнародні злочини», – сказав Костін.
Меморандум про взаєморозуміння між США та Україною було підписано після поїздки Генерального прокурора США в Україну 21 червня 2022 року. У Києві під час зустрічі з попередньою очільницею Генпрокуратури Іриною Венедиктовою він сказав, злочинцям «не втекти», і США разом з партнерами «використають всі наявні кошти, щоб переконатися, що ті, хто несе відповідальність за ці злодіяння, дадуть відповідь за них».
Під час тієї поїздки Генеральний прокурор Гарленд оголосив про створення Групи з розслідування воєнних злочинів для централізації та посилення поточної роботи Міністерства юстиції щодо притягнення до відповідальності тих, хто вчинив воєнні злочини та інші звірства в Україні після неспровокованого вторгнення Росії, нагадує прес-реліз Генпрокуратури США.
Серед інших, завданням групи є подальше поточне розслідування потенційних воєнних злочинів, які підпадають під юрисдикцію Сполучених Штатів, таких як убивство та поранення американських журналістів, які висвітлювали російську агресію в Україні.
Також генпрокурори обговорили питання протидії російським незаконним фінансуванням та ухиленням від санкцій, мовиться у прес-релізі.
У березні генеральний прокурор Гарленд оголосив про створення робочої групи KleptoCapture (TFKC) для боротьби зі спробами ухилитися від санкцій, вжитих урядом США у відповідь на російську військову агресію, або підірвати їх.
З моменту свого створення оперативна група сприяла вилученню та конфіскації активів, зокрема суперяхт і літаків, осіб, які потрапили під санкції та мають тісні зв’язки з російським режимом.
«Щодня ми ексгумуємо 50-60 тіл» – Костін
Також Костін взяв участь у події, організованій вашингтонським Центром прикладної трансформації конфліктів, де обговорювалися дії Росії і те, чи вони відповідають визначенню злочину геноциду.
Відкриваючи панельну дискусію, модератор Вільям Тейлор, колишній посол США в Україні, а нині віце-президент Інституту миру США сказав, звертаючись до генпрокурора України, що під час нещодавньої поїздки до України, у якій він також брав участь, американська делегація відвідала Бучу, Гостомель, Ірпінь. Він сказав, що світ бачить роботу українських слідчих, але запитав, що потрібно, щоб притягнути до відповідальності винних у воєнних злочинах.
Генпрокурор України Андрій Костін сказав, що українська армія з початку вересня звільнила територію площею у вісім тисяч квадратних кілометрів, яка є співмірною за розмірами зі штатом Коннектикут.
«І в кожному з цих сотень сіл та міст ми фіксуємо випадки воєнних злочинів, скоєних агресором», – сказав Костін, і додав, що головна робота слідчих наразі – зафіксувати докази.
Те, що ми бачили в Ізюмі, перед тим ми бачили в БородянціГенпрокурор Андрій Костін
Він додав, що модель поведінки російської армії, яку слідчі бачили в місцях під Києвом, тепер повторюється і на звільнених територіях Харківщини.
«Те саме, що світ бачив, коли були звільнені Буча, Ірпінь, Гостомель, Бородянка – починаючи від бомбардувань жилих багатоповерхових будинків – те, що ми бачили в Ізюмі, перед тим ми бачили в Бородянці. А далі, розстріли цивільних зі зв’язаними руками, зґвалтування, катування. Ми ексгумуємо 50-60 тіл на день, можете уявити, наскільки велика робота проводиться для того, щоб ідентифікувати тіла і встановити причини смерті людей. І ми бачимо ту саму модель поведінки російських агресорів щодо українців», – каже генпрокурор Костін.
Він сказав, що сподівається, що зібрані докази допоможуть притягнути до відповідальності винних у процесах за їхньою участю, або у відсутності звинувачуваних. Він додав, що багато росіян є зараз в полоні в Україні і подальший контрнаступ і звільнення територій означитиме, що їх буде ще більше.
Як зазначив Костін, ухвалене того ж дня у Києві законодавство, дасть більше можливостей для роботи прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана і його команди, які провадять розслідування в Україні. Інші країни також підтримують розслідування, надсилаючи експертів.
За словами Костіна, «ми наближаємося до розуміння того, що те, що роблять російські агресори в Україні, є геноцидом українського народу».
Костін наголосив, що міжнародна допомога є важливою для України зараз і в майбутньому, бо Україна розраховує, що частина конфіскованих коштів російських олігархів, які допомагали будувати «путінську імперію», піде на відновлення українського економічного потенціалу, знищеного війною.
Говорячи про інші злочини, що є складовою злочину геноциду, як депортація українців, і особливо українських дітей до Росії, Костін сказав, що Україна поки не має точних цифр, але вони є великими.
За словами Клінта Вільямсона, старшого директора міжнародного правосуддя Джорджтаунського центру національної безпеки та Провідного радника Консультативної групи з питань жорстоких злочинів, українські слідчі мають понад 33 тисячі справ щодо воєнних злочинів, ще 15 тисяч справ щодо колаборантів. Говорячи про співпрацю, Вільямсон сказав, що вона вже ведеться на високому рівні, бо у випадку України, є високопрофесійна та добре організована робота на місці і використання допомоги партнерів.
І ті докази, які бачили міжнародні експерти, свідчать про те, що в Україні ідеться про воєнні злочини та злочини проти людяності.
«По мірі того, як будуть звільнятися інші території, ми будемо бачити дедалі більше свідчень цього. Щодо геноциду, ми бачимо багато ознак цього злочину. На це вказує кількість жертв, – каже Вільямсон, – але і слова президента Путіна, де він від самого початку говорить про наміри знищити Україну як націю. Він навіть не визнає Україну як націю, українців як націю, депортації, фільтрації, намір визначити і переслідувати людей, які протистоять спробам русифікації України».
По-перше, Російська Федерація порушує конвенцію про геноцид, по-друге, що Російська Федерація несе державну відповідальність за підбурювання до геноцидуАзім Ібрагім
Фахівець у питаннях геноциду Директор спеціальних ініціатив Інституту New Lines Азім Ібрагім, який навесні побував в Україні, каже, що міжнародна група експертів з 35 вчених-юристів з усього світу серед яких були прокурори з Міжнародного кримінального суду, яка працювала над вивченням доказів, підготувала спеціальну доповідь.
«У ній вона дійшла висновку, що по-перше, Російська Федерація порушує конвенцію про геноцид, по-друге, що Російська Федерація несе державну відповідальність за підбурювання до геноциду і по-третє, модель звірств вказує на намір знищити українськість, що є порушенням третьої статті конвенції про геноцид», – каже лідер цієї групи експертів.
Ще одним доказом геноциду він називає вивезення до Росії 180 тисяч українських дітей, яких «не лише примусово вивезли, а ще і розпорошили по всій території Росії, щоб вони не могли об’єднатися як єдина група».
За словами Ібрагіма, доповідь було перекладено тринадцятьма мовами і поширено по всьому світу. Тому, за його словами, жодна держава у світі не може стверджувати, що вони цього не знали.
Як наголошує Ібрагім, Конвенція про геноцид, має на меті передусім запобігання геноциду, а вже потім покарання за нього. І виконання Конвенції є у відповідальності держав.
«Коли поріг серйозного ризику геноциду досягнуто, усі держави зобов'язані робити все, що в їхніх силах, щоб запобігти геноциду», – сказав Ібрагім. Бо якщо уряди чекатимуть, поки якась міжнародна судова установа визначить, чи це був геноцид, пройдуть десятиліття і Конвенція про попередження геноциду втрачає всякий сенс. Але на практиці визнання геноциду часто наштовхується на політичні та економічні інтереси держав.
Український генпрокуорор Костін підтримав Ібрагіма словами, що не можна чекати протягом десятиліть, потрібно діяти вже зараз.
За словами Клінта Вільямсона, існує хибна думка, що для попередження геноциду, чи його припинення, держави повинні втрутитися військовим чином. Але це не так, каже колишній посол, якщо будуть перервані економічні контакти, припинений імпорт газу, чи нафти, це також є попередженням геноциду. Бо позбавляє агресора можливості його проводити.
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