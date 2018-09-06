США, Франція, Німеччина і Канада погодились із звинуваченнями Британії проти Росії

США, Франція, Німеччина та Канада погодились із Великобританією, яка заявила, що "майже впевнена" у причетності російського уряду до отруєння у Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новічок". Вони закликали Росію розкрити її програму "Новічок".

США, Франція, Німеччина та Канада погодились із Великобританією, яка заявила, що "майже впевнена" у причетності російського уряду до отруєння у Солсбері нервово-паралітичною речовиною "Новічок"​

Про це повідомляє видання BBC.

Країни, що засудили Росію за її ймовірну причетність до отруєння, зроблять спільну заяву під час зустрічі їхніх лідерів в ООН. Там вони говоритимуть про напад на колишнього російського агента Скрипаля та його доньку Юлію.

Росія продовжує заперечувати будь-яку причетність. Тим часом, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей назвала агентами ГРУ Міністерства оборони Росії двох росіян, щодо яких висунули обвинувачення в отруєнні Сергія та Юлії Скрипалів у березні в англійському місті Солсбері.

Кількома годинами раніше в той день британська прокуратура і поліція оголосили, що мають “достатньо доказів”, щоб офіційно висунути обвинувачення Олександру Петрову та Руслану Бошірову у спробі вбивства із застосуванням нервово-паралітичної отрути класу “Новічок”.

Британська прокуратура і поліція оголосили, що мають “достатньо доказів”, щоб офіційно висунути обвинувачення Олександру Петрову та Руслану Бошірову

Британські урядовці заявили, що домагатимуться затримання й видачі підозрюваних, хоча Росія не погоджується на екстрадицію своїх громадян.

Поліція каже, що видані британські та європейські ордери на арешт та зроблене подання в Інтерпол.

Російське міністерство закордонних справ у першій відповіді на звинувачення з Лондона заявило, що у Москві нічого не знають про імена людей, названих підозрюваними.

Нагадаємо, що 27 серпня були опубліковані і набули чинності нові санкції США стосовно Росії. Запровадження санкцій передбачене законом США про контроль за хімічною та біологічною зброєю від 1991 року і викликане застосуванням Кремлем хімічної зброї проти власних громадян, йдеться в поясненні до рішення.

Під санкції потрапила міжнародна допомога Росії, продаж зброї та кредитування уряду Росії. Передбачено важливі виключення з режиму санкцій, зокрема для програм співпраці у космосі та безпеки польотів.

Запроваджуються наступні санкції:

1. Припинення міжнародної допомоги Росії зі США, крім нагальної гуманітарної допомоги.

2. Припинення продажу зброї Росії у відповідності до закону про контроль над експортом зброї США. Передбачається видача дозволів на програми космічної співпраці.

3. Заборона фінансування продажу зброї Росії.

4. Відмова в наданні Росії кредитів, гарантій за кредитами, або фінансової допомоги від установ уряду США.

5. Заборона на експорт товарів та технологій сфери безпеки.

Адміністрація Трампа оголосила плани доповнити вже існуючі санкції проти Росії 8 серпня через використання Москвою нервово-паралітичної речовини проти колишнього російського агента та його доньки в Великобританії.

Згодом від такої ж речовини у червні загинула жінка в Еймсбері - містечку неподалік Солсбері. Росія відкидає причетність, але американські санкції через 90 днів перейдуть на наступний - жорсткіший етап, якщо Кремль не наведе докази, що більше не використовує хімічну й біологічну зброю і не допустить інспекторів ООН для перевірок.

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