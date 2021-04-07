Локдаун в Україні не зміг ефективно запобігти поширенню хвороби - звіт Amnesty International

Ситуація довкола коронавірусу у світі й те, як пандемія вплинула на життя людей, - у центрі уваги щорічного звіту міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Заходи із протидії пандемії у багатьох країнах, що мали на меті протистояти її руйнівному впливу, також "виявили й іноді загострили існуючу ситуацію зі зловживаннями та нерівністю".

"Уряди не змогли адекватно захистити здоров'я та працівників життєво важливих структур, тисячі - втратили свої життя через COVID-19 та багато інших серйозно захворіли через нестачу засобіс індивідуального захисту", - йдеться у звіті.

Обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19 було запроваджено в березні, але вони не змогли ефективно запобігти поширенню хвороби

У ​розділі, присвяченому Україні, вказується, що це, а також недостатнє тестування на виявлення COVID-19,​ поставило під загрозу й право українців на здоров'я.

"Обмеження у зв'язку з пандемією COVID-19 було запроваджено в березні, але вони не змогли ефективно запобігти поширенню хвороби. Ситуація загострилася через нестачу засобів індивідуального захисту та достатньої кількості тестів, що, своєю чергою, перевантажило систему охорони здоров'я".

Окрім того, правозахисники відзначають, що "регулярно повідомлялося про звинувачення в тортурах та іншому жорстокому поводженні, зокрема щодо затриманих осіб в поліції", а "справедливості, істини та відшкодування не було досягнуто для жодної цивільної особи... - постраждалої від насильницького зникнення, таємного утримання під вартою та тортур, а також іншого жорстокого поводження з боку Служби безпеки України (СБУ) з 2014 по 2016 рік".

Домашнє насильство надалі було поширеним, недостатньо задокументованим

Протягом минулого року, йдеться у звіті, тривали дискримінація, утиски, залякування та насильство на адресу активістів та активісток громадянського суспільства, політичних опонентів, журналістів та членів маргіналізованих груп, зокрема, ЛГБТ спільноти та ромів. "Домашнє насильство надалі було поширеним, недостатньо задокументованим та часто не отримувало ефективної реакції з боку державних інституцій".

в Криму тривало "переслідування за правозахисну роботу та інакомислення, так і обмеження роботи ЗМІ"

Конфлікт на сході України надалі підсилював ці системні недоліки, наголошують дослідники, на території контрольованій проросійськими силами, продовжились "утиски всіх, хто висловлює будь-яку форму незгоди,.. зокрема арешти, допити, тортури", а в Криму тривало "переслідування за правозахисну роботу та інакомислення, так і обмеження роботи ЗМІ" з боку окупаційної влади.

Тим часом, в самій Росії під приводом пандемії російська влада також продовжила боротьбу з інакомисленням, в тому числі, за допомогою подальших поправок до законодавства про "фейкові новини" і посилення обмежень, що стосуються публічних зібрань.

Також "Росія надала фінансову і медійну допомогу владі Білорусі, яка розгорнула повноцінні репресії проти населення своєї країни, й ані ЄС, ані ООН, ані регіональні інститути з прав людини не змогли мобілізувати політичну вагу, щоб припинити кричущі порушення", - йдеться в доповіді.

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