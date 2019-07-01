Пентагон: якщо Росію не стримувати, загроза масштабного збройного конфлікту зросте

Пентагон оприлюднив аналітичну записку на тему "Стратегічні наміри Росії". Документ, вперше опублікований Politico, містить експертні оцінки високопосадовців Пентагону та незалежних аналітиків.

США все ще недооцінюють масштаб російської агресії, йдеться в звіті.

Росія має глибоко вкорінене почуття геополітичної незахищеності, що спонукає її до прагнення стратегічних цілей зі встановлення однозначного впливу на пострадянському просторі, йдеться в передмові до звіту, складеній контр-адміралом Джеффрі Черевко.

Росія застосовує стратегії примусу, використовуючи військові та невійськові засоби, щоб чинити тиск на США, союзників та партнерів до та після початку ворожих дій. Цим стратегіям треба активно протистояти, або загроза масштабного збройного конфлікту зростатиме, наголошує посадовець.

За оцінками експертів Пентагону, майбутнє протистояння між основними світовими силами, найімовірніше, відбуватиметься на рівні ескалації меншому, ніж збройних конфлікт.

Зростає економічна конкуренція, протистояння кампаній з впливу, більшого поширення набувають дії з використанням збройних формувань, кібервтручання та політичного протистояння.

За таких умов, йдеться у передмові до звіту, посилюється ризик непорозумінь та прорахунків між силами, які мають значну військову потужність, що може посилити ризик збройного конфлікту.

В Пентагоні закликали переоцінити здатність США впливати на світові та регіональні події. У звіті наводиться цитата генерала (у відст.) Роба Сполдінга про те, що "роль США стосовно Росії має полягати в залученні європейських союзників, щоб відігравати провідну роль в балансуванні в Європі. Метою союзників має бути стримування. В той же час, США мають на двосторонній основі взаємодіяти з Росією, щоб усунути її з орбіти впливу Китаю . США можуть працювати з Росією, щоб покращити американсько-російські відносини не відволікаючись від європейських зусиль з балансування і стримування".

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