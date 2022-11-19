Характер переслідування українців на Херсонщині «відображає заздалегідь сплановану кампанію» – звіт, який представив Держдеп

Категорії людей, які були затримані, яких катували, або які зникли у Херсоні за час російської окупації міста, свідчать про заздалегідь сплановану кампанію, яку російські окупаційні сили здійснювали на Херсонщині. Повідомлення про те, що планується кампанія переслідування українських активістів, культурних діячів, журналістів та представників кримськотатарської громади, з’явилися напередодні російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Про це мовиться у звіті, який презентував Державний департамент США у п’ятницю, 18 листопада, і в якому детально описано численні випадки протиправних затримань, зникнень і катувань у Херсоні, який перебував під російською окупацією з початку березня 2022 року до 11 листопада.

«Демографічні та професійні характеристики цих осіб вказують на закономірність, що відображає заздалегідь сплановану кампанію, про яку попереджали перед вторгненням», – мовиться у звіті, підготовленому Conflict Observatory, програмою, яку підтримує Державний департамент США.

«З моменту вторгнення кілька свідків, місцеві чиновники та особи, які самі були затримані, повідомили про списки, пов’язані з окремими затриманнями. Серед них багато нинішніх і колишніх урядовців, лідерів громадянського суспільства або волонтерів, освітян, ветеранів, правоохоронців, співробітників

служби безпеки та журналістів», – мовиться у звіті. Окремо дослідники говорять про таку категорію переслідуваних, як кримські татари, яких частіше затримували, ніж інших, і рідше випускали.

Як мовиться у повідомленні Державного департаменту, звіт, підготовлений партнером Conflict Observatory, Yale Humanitarian Research Lab, і доступний на сайті ConflictObservatory.org, представляє дані про досвід понад 220 осіб, які стали «жертвами, пережили або стали свідками катувань та інших видів жорстокого, нелюдського поводження, включно з гендерним насильством». Переважна більшість тих, хто зазнав злочинів, які російські, чи контрольовані Росією сили здійснюють в рамках так званих «фільтраційних операцій», є цивільними, мовиться у звіті.

Державний департамент у своїй заяві говорить, що США залишаються відданими зобов’язанню притягнути винних до відповідальності, незалежно від того, скільки часу це займе, і закликають Росію припинити «неспровоковану, заздалегідь продуману війну».

«Росія повинна припинити ці операції та вивести свої сили, щоб покласти край непотрібній війні, яку вона не може (виграти) і не виграє – незалежно від того, наскільки підлою та відчайдушною є її тактика», – мовиться у заяві Державного департаменту.

Висновки програми Conflict Observatory, як очікується, будуть використовуватися як докази у майбутніх цивільних і кримінальних юридичних процесах проти Російської Федерації.

Ініціативу, в рамках якої будуть виявляти, аналізувати та широко поширювати докази воєнних злочинів та інших звірств, вчинених Росією в Україні, Державний департамент США оголосив 17 травня 2022 року.

Також, як зазначає заява Державного департаменту США, Сполучені Штати підтримують «об’єднані та скоординовані дії» міжнародної спільноти, спрямовані на «вивчення зростаючої кількості доказів звірств в Україні».

Також, зазначається у заяві, через Консультативну групу з питань жорстоких злочинів Сполучені Штати тісно співпрацюють з Україною та нашими партнерами, щоб підтримати українські внутрішні розслідування воєнних злочинів і судове переслідування винних.