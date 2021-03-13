Протягом 2020 року у світі загинули 65 журналістів та працівників медіа – звіт

Протягом 2020 року у всьому світі зафіксували 65 вбивств журналістів та медіа-працівників при виконанні їхніх обов’язків, свідчить річний звіт Міжнародної федерації журналістів (IFJ).

Вбивства журналістів відбувалися в шести різних країнах – вони гинули внаслідок спрямованих нападів, вибухів або перехресного вогню, йдеться у документі.

«Роль у тривалому кровопролитті серед журналістів відіграли безжальне правління злочинних баронів у Мексиці, насильство екстремістів у Пакистані, Афганістані та Сомалі, а також нетерпимість прихильників жорсткого курсу в Індії та на Філіппінах», – заявив генеральний секретар IFJ Ентоні Белленгер.

Перше місце за кількістю жертв посіла Мексика, де протягом року загинули 14 журналістів. На другому місці – Афганістан, де сталося 10 убивств.

Дев’ять журналістів були вбиті в Пакистані, вісім у Індії, по чотири – у Філіппінах та Сирії, по троє – в Нігерії та Ємені. В Іраку та Сомалі загинули двоє медійників, по одному – у Бангладеш, Камеруні, Гондурасі, Параґваї, Росії та Швеції.

Станом на березень 2021 року, за даними IFJ, 229 журналістів перебувають за ґратами. «Найбільшим ув’язнювачем журналістів у світі» спостерігачі назвали Туреччину, де в тюрмах сидять щонайменше 67 працівників медіа. На другому місці Китай, де ув’язнені 23 журналісти. 20 журналістів-в’язнів зафіксували в Єгипті, 16 – в Еритреї, 14 – у Саудівській Аравії.

«Жодна демократія, яка претендує на цю назву, не може ув’язнювати вісників свободи висловлювань», – заявив Белленгер.

Міжнародна федерація журналістів веде підрахунок із 1990 року. За цей час її співробітники зафіксували 2 680 вбивств журналістів.

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