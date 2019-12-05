Немає іншого вибору, крім діяти - Пелосі оголосила про початок укладання звинувачень з імпічменту Трампа

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі офіційно звернулася до голови Юридичного комітету Палати представників США Джеррі Недлера підготувати звинувачення в рамках процедури імпічменту президента США Дональд Трампа.

У своїй заяві Пелосі підкреслила, що президент Трамп порушив Конституцію і тим самим не залишив законодавцям іншого шляху, крім як перейти до дій.

"Президент не залишає нам іншого вибору, крім як діяти, тому що він намагається вплинути на результати наступних виборів корупційним чином, - заявила Пелосі. - Президент вдався до зловживання владою, що підточує нашу національну безпеку та підриває чесність наших виборів. Його дії суперечать баченню наших засновників, а також присязі, в якій він зобов’язався зберігати, оберігати та захищати Конституцію Сполучених Штатів. Сумно, але з впевненістю і смиренністю, з вірністю нашим засновникам і серцем, сповненим любові до Америки, сьогодні я прошу нашого голову підготувати статті про імпічмент".

Дональд Трамп практично одразу відреагував на оголошення, підкресливши шкоду, яку цей імпічмент може завдати майбутнім президентам.

"Це означитиме, що неймовірно важливий та рідкісний акт імпічменту, буде використовуватися, щоб постійно атакувати майбутніх президентів", - написав президент США у своєму Twitter.

Раніше Трамп також розмістив повідомлення у Twitter, закликавши демократів діяти якомога швидше в рамках імпічменту, щоб справа перейшла до Сенату, де він розраховує на справедливий процес.

Юридичний комітет Палати представників, який напередодні заслухав чотирьох експертів з конституційного права щодо того, чи є в діях президента підстави для імпічменту, має сформулювати звинувачення в рамках процедури імпічменту. Якщо Палата представників, яка має окремо проголосувати за кожну статтю, підтримує їх простою більшістю, процедура імпічменту перейде в Сенат.

Палата представників Конгресу, більшість в якій контролюють демократи, ймовірно, підтримає звинувачення. Найімовірніше, звинувачення не отримають підтримки Сенату, де дві третини голосів належать Республіканцям.

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