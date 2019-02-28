Прокуратура Ізраїлю планує звинуватити Нетаньягу в хабарництві

Прокуратура Ізраїлю планує висунути звинувачення проти прем'єр-міністра країни Беньяміна Нетаньяху. Про це повідомив генеральний прокурор Ізраїлю.

Звинувачення стосуватимуться хабарництва, шахрайства та обману. Раніше поліція Ізраїлю надала рекомендацію винести відповідні звинувачення проти прем'єр-міністра. Зокрема, один з випадків "хабарництва" стосується зв'язків Нетаньягу з великою ізраїльською компанією в сфері телекомунікацій Bezeq, які включали регуляторні поступки в обмін на позитивне висвітлення діяльності Нетаньягу на інформаційних платформах компанії. Ще два випадки стосуються отримання подарунків та таємних домовленостей з новинним виданням про позитивне висвітлення.

Оголошення генерального прокурора стало результатом двох років розслідування, повідомляють ЗМІ.

Нетяньягу відкидає звинувачення. У своїй заяві, виданій 27 лютого, Нетаньягу назвав можливість висунення проти нього звинувачень у хабарництві "сміховинною".

Заява прокуратури може вплинути на результати виборів, які відбудуться в Ізраїлі 9 квітня, і на яких Нетаньягу сподівається вчетверте вибороти посаду прем'єр-міністра.

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