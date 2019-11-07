У США двох колишніх співробітників Twitter звинуватили у шпигунстві

На Саудівську Аравію працювали двоє колишніх співробітників соцмедійної компанії Twitter, йдеться у заяві Міністерства юстиції США.

Ці особи за плату надавали приватні дані користувачів посадовцям Саудівської Аравії, пише Reuters.

Один з обвинувачених неодноразово отримував доступ до даних акаунта критика Саудвської королівської сім'ї в 2015 році і бачив електронну адресу та телефон користувача, а також намагався отримати особисті дані ще одного опонента саудівської королівської родини.

Виявивши такі дії, компанія Twitter відправила порушника у адміністративну відпустку, але до того він зміг отримати дані більше 6000 акаунтів. Проти 33 з них саудівська влада подала правоохоронні запити до Twitter, пише видання.

Плату порушники отримали готівкою та цінними речами. Один з них намагався продати годинник, який отримав в якості винагороди від уряду Саудівської Аравії, за ціною 35 000 доларів США.

Twitter висловив вдячність ФБР та Міністерству юстиції США, зауваживши: "ми розуміємо на що готові піти зловмисники, намагаючись зашкодити нашим послугам".

"Наша компанія надає доступ до чутливої інформації лише обмеженому колу навчених та перевірених співробітників. Ми розуміємо надзвичайний ризик, який постає перед багатьма користувачами Twitter, які діляться своїми поглядами зі світом і притягають до відповідальності тих, хто при владі", - йдеться в заяві компанії.

Саудівська Аравія є союзником США, попри те, що країна відома порушеннями прав людини, зазначає видання. У четвер король Салман провів зустріч з директоркою ЦРУ Джиною Гаспел, повідомило державне новинне агентство королівства, однак про тему зустрічі не повідомляється.

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