20 штатів у центрі США накрила потужна заметіль

Низка американських штатів у центрі та на сході країни опинились у полоні потужного циклону. У наступні дні, за оцінками синоптиків, негода позначиться на 20 штатах, де живе 60 мільйонів людей.

У гірських районах штатів Колорадо та Вайомінг намело понад метр снігу. Рясні снігопади випали також у Канзасі та Іллінойсі. В деяких районах випав крижаний дощ.

Зараз циклон рухається на північний схід. У штатах Індіана уже подекуди випали рясні дощі, а в Луїзіані, Теннессі, Арканзасі та Алабамі очікують шквальні вітри, град і торнадо.

Найскладніша ситуація склалась у Міссурі. На заметених дорогах у неділю там опинились понад тисячу автомобілістів. Школи не працюють, вдома залишились 30 тисяч школярів. В аеропорту Сейнт-Луїса було скасовано понад 200 рейсів.

У Вірджинії, Меріленді та Пенсильванії оголосили попередження про можливі повені. Там закриті школи. Жителів Бостона, Нью-Йорка, Філадельфії та Вашингтона закликали уникнути подорожей на власному авто, адже на дорогах очікують затори.

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