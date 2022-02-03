Зимова Олімпіада зазнає все більшого впливу глобальних змін клімату

До 2050 року лише у 10 із останніх 19 міст, що приймали Зимову Олімпіаду, випадатиме сніг, що матиме наслідки не лише для змагань, а й для місцевої економіки

Із 4 по 20 лютого Пекін приймає Зимові Олімпійські ігри. Так само, як і під час Олімпіади у Сочі у 2014 році, деякі експерти вказують на те, що місцевий клімат не надто підходить для проведення зимових змагань просто неба.

Зокрема, у Пекіні дуже сухе повітря й сильні вітри, тож там зрідка випадає й затримується сніг. Тому вперше за всю історію Ігор майже увесь сніг на олімпійських об’єктах буде штучним, повідомляв Bloomberg. Експерти вважають, що на відміну від природного, штучний сніг набагато твердіший, бо на 70% складається із криги, а отже, спортсмени можуть легше травмуватись.

Але також штучний сніг шкодить довкіллю. "Попередні дослідження показали, що це може бути шкідливо для місцевої дикої природи, - зазначає Маделін Орр, дослідниця Університету Лафборо. - Також для створення великої кількості снігу потрібно неймовірно багато електрики. Так само – води. На цю Олімпіаду використають понад 200 мільйонів літрів води".

штучний сніг набагато твердіший, бо на 70% складається із криги, а отже, спортсмени можуть легше травмуватись



Організатори Ігор у Пекіні переконують, що ця Олімпіада буде «вуглецево нейтральною»: всі стадіони отримуватимуть живлення завдяки відновлювальній енергетиці, льодові арени охолоджуватимуться за новою екологічно безпечною технологією.

Проте цього недостатньо, кажуть екологи. Через забруднення атмосфери і, як наслідок, глобальне потепління снігові покриви зменшуються по всій планеті. За приблизними оцінками, до 2050 року лише у 10 із останніх 19 міст, що приймали Зимову Олімпіаду, випадатиме сніг, що матиме наслідки не лише для змагань, а й для місцевої економіки.

Низка провідних атлетів, що змагаються у зимових видах спорту, заснували еко-ініціативу Protect our winters - «Зберігаймо наші зими». Вона має на меті об’єднувати технології, залучати фінанси й лобіювати політичні рішення, щоб допомогти вирішити екологічну кризу на планеті.

... просто під час змагань у Сочі-2014 почав танути схил

Один з учасників ініціативи, представник американської олімпійської збірної зі сноубордингу Тейлор Голд, згадує, як просто під час змагань у Сочі-2014 почав танути схил: "Вони розпилювали якісь хімікати, щоб схил зберігав форму. І якщо подивитись на ті змагання, очевидно, що там було дуже тепло, не найкращі умови для сноубордингу".

Тому Голд та інші відомі атлети намагаються використати свій авторитет, аби донести до людей, що захист довкілля – це справа кожного.

Останні вісім років стали найтеплішими за всю історію метеоспостережень. Й експерти кажуть, що, якщо світова спільнота не почне рішуче діяти, аби зупинити зміни клімату, міст, які здатні проводити зимові змагання, стане все менше.

У статті використано матеріали Reuters, AP, Bloomberg