Помічник Трампа каже, що американські санкції проти Росії можуть бути непропорційними

Головний помічник новообраного президента Дональда Трампа заявив в інтерв'ю в неділю, що Білий Дім, можливо, непропорційно карає Росію, наказавши вислати з країни 35 російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві.

Майбутній Прес-секретар Білого дому Шон Спайсер сказав в програмі АВС "This Week", що Трамп буде ставити питання американським спецслужбам після того, як президент США Барак Обама на минулому тижні ввів санкції проти двох російських розвідувальних відомств через, за словами Обами, їх участь в хакерських нападах на політичні групи під час 2016 президентських виборів у США. Обама також зобов'язав Росію звільнити два приміщення у США в рамках нових санкцій проти Росії.

«Одне з питань, які ми маємо – чому така сувора реакція. Я маю на увазі - 35 осіб, закриття двох установ. Питання в тому, чи пропорційна така відповідь вчиненим діям. Можливо, це була пропорційна відповідь, а може і ні, але ми повинні про це подумати», - сказав Спайсер.

У Дональда Трампа заплановані на цьому тижні після його повернення в Нью-Йорк в неділю брифінги зі спецслужбами. У суботу, новообраний президент вкотре висловив скептицизм з приводу того, що Росія несе відповідальність за хакерські напади на комп'ютери посадових осіб Демократичної партії.

"Я думаю, що це несправедливо, якщо ми не знаємо. Це міг бути хтось інший. Я також знаю щось, що інші люди не знають, так що ми не можемо бути впевнені," сказав Дональд Трамп.

Він сказав, що оприлюднить якусь інформацію з цього питання у вівторок або в середу, не вдаючись у подробиці.

Спайсер в інтерв'ю АВС додав, що після того, як Китай в 2015 році захопили записи державних службовців в США "ніяких мір публічно прийнято не було. Нічого, нічого не було зроблено, коли особиста інформація мільйонів людей, включаючи інформацію про перевірку осіб службами безпеки була оприлюднена. Не сталося нічого."

"Таким чином, виникає питання про те, чи це насправді дипломатична відповідь, а не політична відплата", - додав він.