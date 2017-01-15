Дональд Трамп піддав критиці конгресмена-правозахисника Джоан Льюїса

За кілька днів до інавгурації новообраний президент Дональд Трамп розкритикував ікону руху за громадянські права, конгресмена Джон Льюїса після того, як останній в програмі телеканалу NBC «Зустріч з пресою» заявив, що не вважає Трампа законним президентом, оскільки, на думку Льюїса, Росія допомагала йому перемогти на виборах. Джон Льюїс також сказав, що не планує бути на інавгурації новообраного президента 20 січня – вперше з моменту обрання Льюїса в Палату Представників у 1986 році.

Вранці в суботу Трамп написав у Твіттері, що замість того, щоб критикувати його, законодавцю слід зосередитися на роботі на благо своїх виборців.

В інтерв'ю програмі «Зустріч з пресою» на телеканалі NBC, яка вийде в ефір у неділю, Льюїс сказав: «Я вірю в намагання працювати з людьми. Це буде важко. Це буде дуже складно. Я не вважаю цього обраного президента легітимним президентом».

«Я вважаю, що росіяни долучились до спроб допомогти цій людині перемогти на виборах», - додав Льюїс.

Прес-секретар Льюїса Лінда Джонс відмовилася відповідати на критику Трампа, але сказала: «Нам як країні необхідно знати, чи впливав іноземний уряд на наші вибори».

Твіти Трампа викликали гостру реакцію з боку багатьох демократів, включаючи Ненсі Пелосі. Лідер меншості в Палаті представників написала в суботу, що попередні спроби змусити Льюїса замовкнути були безуспішними.

Рішення Льюїса не бути на інавгурації вже підтримали якнайменш 16 демократів-членів Палати представників.