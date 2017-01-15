В Парижі застерегли Ізраїль та палестинців від односторонніх дій, які загрожують миру

Понад 70 країн на мирній конференції в Парижі підтвердили, що лише двостороннє рішення може покласти край ізраїльсько-палестинському конфлікту. Делегати попередили, що не визнають ніяких односторонніх кроків. Завершальне комюніке одноденної конференції не містить прямої критики планів новообраного президента Дональда Трампа перемістити посольство США до Єрусалиму. Однак, Держсекретар США Джон Керрі заявив, що було б недоречно включити питання про перенесення посольства США у текст фінального комюніке конференції.

Раніше Дональд Трамп пообіцяв перенести посольство США з Тель-Авіву до Єрусалиму попри заперечення міжнародної спільноти та впроваджувати більш про-ізраїльську політику.

На конференцію в Парижі приїхали делегати з понад 70 країн, щоб заявити про неприйнятність будівництва ізраїльських поселень на окупованих палестинських територіях, включаючи Східний Єрусалим.

При цьому в конференції не брали участі представники ні ізраїльської, ні палестинської сторони. Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав зустріч у Парижі «марною» і «підлаштованою».

Учасники конференції закликали обидві сторони «утримуватись від односторонніх кроків, які можуть негативно вплинути на результат переговорів щодо питання статусу, в тому числі Єрусалиму, кордонів, питань безпеки, біженців…»