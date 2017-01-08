У Єрусалимі палестинець за кермом вантажівки в'їхав у групу ізраїльских військовослужбовців.

Щонайменше чотири солдати загинули. 15 отримали поранення, в тому числі один з них знаходиться в критичному стані.

"Це теракт, таранний напад", повідомив речник поліції Ізраїлю.

За словами влади, військовослужбовці виходили з автбуса на набережній Армон ха-Нацив, коли вантажівка звернула з курсу і без попередження врізалася у групу.

Влада стверджує, що нападник був застрелений. Палестинська влада визначила, що нападник - мешканець кварталу Джебель-Мукабель в Східному Єрусалимі, поруч з яким і стався напад.

Чотири ізраїльських військовослужбовців загунили. Серед них були три жінки і один чоловік. Всім їм було приблизно по 20 років.

Цей інцидент вважається одним з найбільш смертоносних у хвилі насильства з вересня 2015 року, коли палестинські нападники вбили 40 ізраїльтян і кілька іноземних громадян у низці таранних нападів, різанини та нападів з вогнепальною зброєю. Ізраїль, у свою чергу, вбив 247 палестинців.

Ізраїль каже, що насильство спровоковане палестинськими спробами підбурювання, в той час як палестинці говорять, що це є результатом 50 років ізраїльської окупації колись палестинських земель і зменшення надій на створення незалежної палестинської держави.

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