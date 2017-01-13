Сирія: Ізраїль здійснив ракетну атаку на базу ВПС неподалік Дамаска

Сирійські збройні сили повідомили в п’ятницю, що Ізраїль здійснив ракетну атаку на базу ВПС неподалік Дамаска, в результаті чого стався ряд вибухів.

У заяві звинувачується Ізраїль у тому, що цією атакою він допомагає «терористичним угрупованням» у Сирії.

«Комадування сирійських сухопутних військ і збройних сил попереджають ізраїльського противника про наслідки цієї обурливої атаки і підкреслюють, що вони продовжуватмуть війну з тероризмом», – сказано у звіті.

Державні ЗМІ повідомили, що атака була проведена з району неподалік Тиверіадського озера в північному районі Ізраїлю.

Сирійський аеропорт використовувався як база для ракетного обстрілу контрольованих повстанцями районів на окраїнах Дамаска.

Базована у Великобританії організація Syrian Observatory for Human Rights повідомила про вісім вибухів у районі бази ВПС, коли ракети, за всіма ознаками, уразили склади з боєприпасами. Не повідомлено про будь-які жертви.

Ізраїль звинувачують у здійсненні кількох атак на системи озброєння і позиції ліванських екстремістів Гезболла в Сирії з часу спалаху громадянгської війни шість років тому, включно з трьома ракетними атаками торік.

Ізраїльські збройні сили не коментували повідомлення про атаку у п’ятницю.

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