Трамп: «Я поважаю Путіна, але не певен, що ми порозуміємось»

Президент США Дональд Трамп в інтерв’ю телеканалу Fox News заявив, що «поважає» російського президента Володимира Путіна, однак не впевнений в тому, що вони порозуміються.

«Я вважаю, що з Росією краще ладнати, ніж ні. А якщо Росія допоможе нам в боротьбі з "Ісламським державою", а це дуже масштабна і важлива боротьба, а також з ісламським тероризмом у всьому світі, то це буде корисно, - сказав Трамп в інтерв'ю Fox News, яке вийде в ефір у неділю. - Поладимо ми з ним? Гадки не маю".

Відповідаючи на питання про те, як він може поважати Путіна, знаючи про вчинені ним в минулому звірства, Трамп порівняв Росію з США: «У світі багато вбивць. У нас багато вбивць. А що ви думаєте, наша країна так вже невинна? »

Лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл, коментуючи ці заяви в інтерв'ю CNN, сказав, що не бачить «ніякої подібності» між США і Путіним.

Минулої суботи Трамп і Путін поговорили по телефону, що Білий дім назвав «важливим першим кроком до поліпшення відносин між США і Росією, які необхідно налагодити».

В опублікованих уривках з інтерв'ю Fox News є і питання про заклики Трампа розслідувати можливі порушення на листопадових президентських виборах.