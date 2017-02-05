Мінюст США подав апеляцію на рішення судді, яке блокує дію імміграційного указу Трампа

Апеляційний суд у США відхилив запит Адміністрації Трампа негайно відновити дію імміграційного указу президента Трампа відносно обмеження в'їзду до США громадянам з семи переважно мусульманських країн.

9-й окружний апеляційний суд в Сан-Франциско дав обом сторонам термін до вечора понеділка надати свої подільші аргументи.

Виконуючий обов'язки генерального юриста в Мінюсті США Ноель Франциско заявив у суботу ввечері, що президентська влада "в значній мірі захищена від судового контролю" щодо того, хто може в'їхати або залишитися в країні.

Міністерство юстиції США подало апеляцію пізно у суботу у відповідь на наказ федерального судді Джеймса Робарта тимчасово припинити дію положень президентського указу Дональда Трампа, що передбачає тимчасову заборону на в’їзд до США громадян семи переважно мусульманських країн.

У зверненні Міністерства юстиції зазначено, що суддя "критикує рішення президента з національної безпеки" та завдає шкоди суспільству шляхом "зриву виконання" президентського указу.

Через кілька годин після того, як федеральний суддя Джеймс Робарт заблокував дію положень президентського указу, Дональд Трамп розкритикував суддю, попередивши про те, що це рішення дасть змогу потрапити "багатьом дуже поганим і небезпечним людям до нашої країни".

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