Трамп та Порошенко обговорили загострення конфлікту на Донбасі та стратегічне партнерство

Президент США Дональд Трамп та президент України Петро Порошенко мали в суботу телефонну розмову, в ході якої обговорили питання загострення ситуації на Донбасі та зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США.

Згідно із заявою Білого дому, розмова була "дуже доброю" та включала в себе обговорення "тривалого конфлікту" на сході України. У заяві також зазначено, що лідери обох країн обговорили можливість зустрічі віч-на-віч найближчим часом.

У прес-службі Адміністрації президента України повідомили, що президент України та президент США обговорили питання "зміцнення стратегічного партнерства між Україною та США". Лідери обох країн також "висловили глибоку стурбованість через ескалацію напруженості та погіршення гуманітарної ситуації" на Донбасі та "наголосили на нагальній необхідності встановлення режиму повного припинення вогню." Порошенко також подякував главі Білого дому "за тверду підтримку суверенітету та територіальної цілісності України".

Президент України Петро Порошенко написав про розмову у Твіттері:

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Розмова президента США та президента України відбулася після тижня інтенсивних бойових дій із застосуванням важкої артилерії між українськими урядовими військами і проросійськими сепаратистами на Донбасі, зокрема, в районі Авдіївки. Це останній епізод збройного конфлікту, який розпочався після російської анексії Криму в березні 2014 року.

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