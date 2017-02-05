Віце-президент Пенс підтримав критику з боку Трампа на адресу федерального судді

Протистояння між адміністрацією Трампа та суддівською гілкою влади навколо імміграційного президентського указу загострюється. Міністерство юстиції в суботу ввечері подало апеляцію на рішення федерального судді Джеймса Робарта, яке заблокувало дію президентського указу по всій країні. Апеляція подана від Дональда Трампа в якості президента США, Джона Келлі як голови Міністерства внутрішньої безпеки та Рекса Тіллерсона як Держсекретаря США.

Відразу після винесення рішення Міністерство внутрішньої безпеки припинило всі дії, пов’язані з виконанням президентського указу та поновило прийняття біженців та громадян з дійсними американськими візами. Реакція президента Трампа на рішення судді не забарилась.

«До чого котиться наша країна, коли суддя може зупинити Міністерство внутрішньої безпеки у виконанні заборони на в’їзд і будь-хто, навіть люди з поганими намірами, можуть в’їхати в країну?», - пише президент в Твіттері.

«Суддя відкриває нашу країну для потенційних терористів та інших людей, які не поділяють наші інтереси. Погані люди дуже щасливі!», - додає в наступному твіті.

«Рішення цього «так званого» судді, яке фактично знищує застосування закону в нашій країні, безглузде і буде скасовано», - твітує президент.

Джеймса Робарта, якого Трамп назвав «так званим суддею», свого часу призначив на посаду президент Буш. Використання президентом подібної лексики на адресу федерального судді викликало хвилю обурення. Позицію Трампа в інтерв’ю каналу ABC News довелось захищати віце-президенту Майку Пенсу.

«Ви думаєте, це доречно для президента ставити під сумнів легітимність федерального судді у такий спосіб?», - питає віце-президента ведучий Джордж Стефонополос.

Пенс захищається: «Президентський указ був законним актом, це було доречним кроком, наша адміністрація використає всі законні інструменти у нашому розпорядженні, щоб оспорити рішення суду».

Виступаючи в неділю в ефірі каналу NBC, Пенс сказав, що Трамп висловив свою думку в «унікальній» манері, і що американці вважають це оригінальним і не лише розуміють точку зору президента, але розуміють і почуття президента».

«Президент Сполучених Штатів має повне право критикувати інші дві гілки влади», - зауважив Майк Пенс.

Критика судді з боку діючого президента у США – незвична практика. Адже, Конституція наділяє суддівську гілку повноваженням здійснювати контроль над балансом сил виконавчою та законодавчою гілками.

Сенатор-демократ Патрік Лігі зауважив, що виглядає так, ніби президент Трамп має намір прискорити в країні конституційну кризу. Незадоволення ситуацією висловили також і деякі республіканці. «Я думаю, суддів не слід критикувати. Ми всі іноді розчаровуємось відносно судових рішень у справах, про які дбаємо. Але я думаю, краще уникати критики персональної критики на адресу суддів». Сенатор-республіканець Бен Сесс в інтерв’ю телеканалу ABC News прокоментував ситуацію менш стримано: «У нас нема «так званих суддів», у нас нема «так званих президентів». У нас є представники трьох окремих гілок влади, які складають присягу дотримуватись та захищати Конституцію»

Рішення судді Джеймса Робарта, яке заблокувало дію президентського указу, стало результатом позову Генерального прокурора штату Вашингтон Боба Фергюсона, який вимагав його скасування. Суддя Робарт задовольнив позов:

«Моє питання до вас таке: чи була на території Сполучених Штатів здійснена терористична атака біженцями чи іншими іммігрантами з часу атак одинадцятого вересня 2001 року?»

У своєму рішенні суддя Робарт постановив – якщо президентський указ залишиться в силі, це «завдасть непоправної шкоди».

Тим часом, в багатьох містах по всій країні протягом вихідних пройшли масові протести – від Сан-Франциско до Маямі. Тисячі демонстрантів пройшли три кілометри від Трамп Плази в Палм-Біч до курорту президента Мар-а-Лаґо, де Червоних Хрест проводив благодійний вечір. Президент Трамп, якій був присутній на події, запевнив, що виграє цю юридичну баталію:

«Ми переможемо. Заради безпеки нашої країни, ми переможемо»

Велелюдні акції протесту також відбулись і поза межами США.