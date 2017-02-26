Дональд Трамп зіронізував відносно обрання нового голови Національного комітету Демпартії

Президент США Дональд Трамп саркастично відреагував на обрання колишнього міністра праці Тома Переса головою Національного комітету Демократичної партії, яке відбулося на тлі спроб демократів перегрупуватися після принизливої поразки партії на президентських виборах в листопаді. Республіканець Трамп написав у Твіттері, що він «як ніколи радий» за Переса і «за Республіканську партію».

Трамп заявив, що боротьба за посаду лідера Демократичної партії, «зрозуміло, була повністю підтасована». На думку президента, внутрішньопартійні вибори «були підлаштовані».

Він порівняв вибори у демократів з боротьбою за номінацію Демократичної партії на минулорічних президентських виборах, в якій колишній держсекретар Хілларі Клінтон в кінцевому підсумку взяла гору над сенатором від Вермонта Берні Сандерсом - фаворитом більш ліберального крила партії.

Трамп протвітував, що «Клінтон вимагала Переса», а у «хлопця Берні, як і у самого Берні, не було ніяких шансів».

Переса підтримав екс-президент Барак Обама, в чиїй адміністрації він працював. Іншим кандидатом був конгресмен з Міннесоти Кіт Еллісон. Багато хто бачив в їх конкуренції опосередковану боротьбу між Клінтон і Сандерсом. Відразу після голосування Перес запропонував Еллісону пост заступника керівника партії, і члени Національного комітету схвалили його вибір.