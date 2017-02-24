Місяць на посаді президента США: Трамп похвалився своїми досягненнями

Президент Дональ Трамп виступив на Конференція консервативної політичної дії (СРАС) - щорічній зустрічі консервативних політиків



Президент США Дональд Трамп в п'ятницю виступив на Конференції консервативної політичної дії (СРАС). Триденна зустріч проходить в готелі в Меріленді, неподалік від столиці країни - Вашингтона.



Президент Трамп нагадав своїм прихильникам, що ще напередодні виборів експерти передбачали його поразку.



«Преса не думала, що ми виграємо, експерти не думали, що ми виграємо, і консультанти, які дуже люблять висмоктувати гроші зі своїх клієнтів, теж не думали», - заявив Дональд Трамп, додавши, що «вашингтонська еліта» повинна взяти з цієї ситуації один урок.



«Ніколи не недооцінюєте людей!», - сказав він.



Президент і ЗМІ



Дональд Трамп намався пояснити, як і чому почалося протистояння між новою адміністрацією і американськими ЗМІ. За словами президента, він дійсно «кілька днів тому назвав пресу ворогами народу», і він готовий ще раз підтвердити ці слова.



«Вони - вороги народу, - уточнив Дональд Трамп. - У них немає інформації, немає джерел».



У своєму виступі президент США повідомив, що провідні телеканали США «вигадують новини», але особливо підкреслив, що він не веде війну зі ЗМІ, до яких він «відчуває повагу».



«Ворог простих американців - фальшиві, «фейкові» новини, а не ЗМІ», - заявив Трамп.



Президент також повідомив, що його вкрай дратують постійні «витоки» інформації з Білого дому, і він має намір їх зупинити. Рецептом для вирішення цієї проблеми Дональд Трамп вважає заборону на використання в ЗМІ анонімних джерел.



«Вони повинні назвати імена (людей, які критикують президента), - сказав він. - Нехай вони скажуть все це мені в очі.



Про імміграцію, «успадкований хаос» і Obamacare



Трамп виступив на захист свого плану щодо посилення імміграційного законодавства, пояснивши, що віддаючи розпорядження «імміграційній поліції» і «агентам прикордонної служби», він «просто виконував свої передвиборчі обіцянки».



Згідно з його твердженням, всі рішення в цій сфері пов'язані з бажанням «вислати з країни поганих людей, які скоюють злочини і привозять наркотики».



Дональд Трамп ще раз заявив про те, що «успадкував хаос» від своїх попередників, і що закордонна політика США останніх 15 років не принесла ніяких результатів.



«Якби наші президенти просто ходили на пляж останні 15 років, ми були б в кращому стані», - сказав він.



Президент Трамп заявив, що Сполучені Штати витратили на Близькому Сході «6 трильйонів доларів», але не змогли вирішити жодної проблеми.



Ще одним головним завданням своєї адміністрації Дональд Трамп вважає скасування затвердженого його попередником закону про доступне медичне страхування, відомого, як Obamacare.



Трамп про перші досягнення нової адміністрації



Президент США перерахував і список головних, на його погляд, досягнень своєї адміністрації. У тому числі - «зміцнення безпеки на південному кордоні США» і будівництво «великої, великої стіни» на кордоні з Мексикою. Це рішення, за словами Трампа, повністю підтримують співробітники прикордонної служби США.



«Вони настільки підтримують це, що напередодні виборів публічно заявили про підтримку моєї кандидатури, - сказав Трамп. - Може бути, вони не мали права цього робити, але все одно зробили».



Він пообіцяв зупинити потік в країну нелегальних іммігрантів, і «припинити потік наркотиків», поширенням яких займаються наркокартелі в Центральній і Латинській Америці.



«Ми отримуємо злочинність, вони отримують гроші, - сказав Трамп. - Ми отримуємо наркотики, а вони - готівку».



Крім цього, президент пообіцяв зайнятися боротьбою із злочинністю, яка «вийшла з-під контролю». Як приклад Дональд Трамп навів ситуацію в Чикаго, де, за його словами, недавно постраждало 7 осіб.



Дональд Трамп нагадав, що вважає за необхідне відмовитися від участі США в великих торговельних угодах, зробивши ставку на двосторонніх економічніх контактах.



«Ми вже вийшли з Транстихоокеанського партнерства, і будемо і надалі захищати нашу економіку», - заявив він.



Трамп пообіцяв, що наступним кроком може стати перегляд «жахливої угоди» НАФТА.



Крім цього, під час свого президентства Дональд Трамп має намір приділяти більше уваги розвитку інфраструктури, і, як вважає сам президент, перші кроки в цьому напрямку вже були зроблені.



«Нові нафтопроводи будуть прокладатися за допомогою труб, виготовлених з американської сталі», - сказав Дональд Трамп.



Раніше експерти відзначали, що виступ Трампа стане найяскравішим моментом конференції, учасники якої сповнені ентузіазму в зв'язку з тим, що республіканці вперше за 10 років отримали контроль і над Білим домом, і над обома палатами Конгресу.





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