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Білий дім дав відсіч закликам законодавців провести розслідування зв’язків між Москвою та оточенням Трампа

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Поки президент Дональд Трамп готується до свого першого звернення до Конгресу, Білий дім в неділю спробував дати відсіч новим закликів до проведення незалежного розслідування спроб Росії вплинути на минулорічні вибори в США, а також зв'язків між Москвою і найближчим оточенням президента.

«У нас є дуже висока впевненість, що які б не проводились перевірки, всі вони прийдуть до одного і того ж висновку: ми ніяк не пов'язані з цим російським втручанням на виборах», - заявила заступниця речника Білого дому Сара Сандерс, виступаючи в програмі «На цьому тижні» на телеканалі АВС.

Раніше конгресмен-республіканець Даррелл Айса приєднався до закликів демократів призначити спеціального прокурора, який не підкорявся б генеральному прокурору Джеффу Сешшинсу - близькому довіреній особі Трампа.

«Сешшинс брав участь у виборчій кампанії і був призначенцем [Трампа], - заявив Айса, виступаючи в програмі «У реальному часі з Біллом Маром» на каналі НВО. -Потрібно використовувати статус спеціального прокурора, щоб він не підкорявся Сешшинсу. Не можна це доручати і заступнику».

«Нам потрібно розслідувати діяльність Росії, і це потрібно тому, що вони погані люди», - сказав законодавець.

В Білому дому кажуть, що у американців є більш насущні проблеми.

«У якийсь момент нам потрібно рушити далі і почати концентруватися на тому, що турбує американців, - сказала Сандерс. - Не думаю, що їх турбує це питання. Ми говорили про це вже багато-багато разів. Отримували питання і відповідали».

Але демократи не заспокоюються.

«Генеральний прокурор повинен самоусунутися від цього, - заявила лідер демократичної меншості в Палаті представників Ненсі Пелосі, яка також виступала в програмі «На цьому тижні». - Давайте проведемо розслідування і з'ясуємо правду».

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