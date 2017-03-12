Палата Представників вимагає від Трампа доказів прослуховування його телефонів

Розвідувальний Комітет Палати Представників закликає президента Трампа надати докази, які б підтримали його звинувачення у прослуховуванні його телефонів під час президентської кампанії.

Минулого тижня президент Трамп у своєму Твіттері звинуватив свого попередника Барака Обаму у прослуховуванні телефонів в Трамп Тауер під час минулорічної президентської кампанії. Ніяких доказів, однак, він не надав. "Жах! Тільки що дізнався, що Барак Обама прослуховував мене в Trump Tower, якраз незадовго до перемоги. Нічого не знайшли!" – писав Трамп в одному з твітів.

Голова Розвідувального Комітету Палати Представників конгресмен-республіканець з Каліфорнії Девін Нунес та член Комітету, демократ Адам Шифф надіслали Дональду Трампу листа з вимогою надати докази, які б підтримали його звинувачення.

Речник Обами каже, що звинувачення є хибними. За тиждень Трамп не зробив ніяких додаткових заяв з приводу прослуховування. За американськими законами президент одноособово не може наказати прослуховувати чиїсь телефони. Для цього йому потрібний дозвіл федерального судді, у якого у свою чергу повинні бути вагомі підстави для такого рішення.