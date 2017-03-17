Час-Time: Трамп та Меркель висловились за мирне врегулювання конфлікту в Україні

Президент США Дональд Трамп під час спільної прес-конференції з Анґелою Меркель подякував їй за лідерство у вирішенні конфлікту на Сході України. Меркель заявила, що дуже задоволена тим, що Білий Дім, і особисто президент, відданий підтримці Мінського процесу. Держдеп США наголосив на тому, що за останні три роки «російська окупаційна «влада» в Криму зайнялася кампанією з придушення інакомислення». Гість студії: президент «Ла-Страда» центру в України Катерина Левченко. Про ці та інші важливі події 17 березня дивіться в ефірі Час-Time