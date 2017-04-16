Відносини з Росією на найнижчому рівні - Макмастер

Радник з національної безпеки США Герберт Реймонд Макмастер в програмі каналу ABC «Цього тижня» сказав, що відносини з Росією можуть тільки покращитись, оскільки зараз вони на найнижчому за всю історію рівні. Так він прокоментував нещодавній твіт Дональда Трампа, в якому президент написав, що «все владнається між Росією та США».

«Розумієте, коли відносини на найнижчому рівні, рухатись можливо тільки вгору», - зазначив радник. Він зауважив, що візит Тіллерсона до Москви був дуже на часі. «Росія надала підтримку кровопролитному режиму в Сирії, який підтримує громадянську війну та коло насильства», - заявив Макмастер. Генерал зауважив, що Росія повинна відповісти на питання щодо підтримки нею цього «жахливого режиму». «Настав час, мати цю дискусію, і повинен це зробити ніхто інший, як наш Держсекретар».

Макмастер також зазначив, що повинні бути знайдені сфери для співпраці.