Головною темою зустрічі Тіллерсона з Путіним була Сирія

Державний секретар США Рекс Тіллерсонпровів зустріч у середу в Кремлі з президентом Росії Володимиром Путіним

Державний секретар США Рекс Тіллерсон приїхав до Москви у момент найбільшого напруження у відносинах між США і Росією за нової адміністрації.

За словами президента Росії Володимира Путіна в інтерв`ю телеканалу Мір, рівень довіри в російсько-американських відносинах «деградував» з приходом Дональда Трампа до влади. Росія заявляє, що не вірить даним американської розвідки, яка доводить, що саме Асад використовував хімічну зброю проти власного населення.

«Де докази застосування сирійськими військами хімічної зброї? Їх немає. А порушення міжнародного права є? Це очевидний факт. Без санкцій Ради Безпеки ООН завдається удару по суверенній державі», - заявив Путін.

Вже наступного дня Дональд Трамп в інтерв’ю телеканалу Fox Business Network, відповідальність за те, що конфлікт в Сирії затягнувся на шість років, поклав на Росію.

«Я реально думаю, що буде багато тиску на Росію, щоб переконатися, що буде досягнуто миру. Правда кажучи, якщо б Росія не ввійшла і не підтримала б цю тварину, проблеми б зараз не було», - зазначив президент Трамп.

За цих умов, державний секретар США Тіллерсон цілі офіційних зустрічей в Москві окреслює досить обережно.

«Наша зустріч сьогодні відбувається у важливий момент наших відносин, щоб ми могли далі прояснити сфери спільних цілей, сфери спільних інтересів, навіть коли наш тактичний підхід, можливо, відрізняється. І також далі прояснити сфери чіткого розходження, щоб ясно зрозуміти, чому ці відмінності існують і які можуть бути перспективи звуження розбіжностей», наголосив держсекретар Тіллерсон.

Тим не менш, основна мета головного американського дипломата – змусити Росію відмовитися від підтримки Асада. Напередодні про це Тіллерсон заявив майже в ультимативній формі. Також він сказав, що Росія «не виконала свого зобов’язання» 2013 року знищити хімічні арсенали Асада і тому несе відповідальність за смерть цивільних від отруйного газу.

Тим часом з Москви лунають запевнення, що Росія і надалі підтримуватиме Асада, а також заперечення самого факту застосування сирійським режимом хімічної зброї.

«Ну і, звичайно, я вже не кажу про те, що крім заяв, ми спостерігали зовсім недавно досить тривожні дії, коли було вчинено протиправну атаку на Сирію», - зазначив Лавров.

Він застеріг США від нових атак проти Сирії. Та не оминув шансу підчепити Тіллерсона, зазначивши, що деякі ключові позиції в Держдепартаменті США поки що не заповнені.

«Особливо важливо в період, як ми розуміємо, коли не всі ще посади в Держдепартаменті заповнені, в зв'язку з цим оперативно отримувати роз'яснення щодо поточних і перспективних питань зовсім не просто.

Адміністрація Петра Порошенка повідомила, що за кілька годин до відбуття Тіллерсона у Москву він мав телефонну розмову з держсекретарем стосовно українського питання. За словами президента Порошенка, держсекретар запевнив його, що Вашингтон не буде домовлятися про Сирію за рахунок поступок Москві щодо України.

Але в той же день міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро сказав, що колеги Тіллерсона на переговорах «Великої сімки» в Італії були збентежені запитанням американського державного секретаря: “чому американські платники податків мають перейматися Україною”?

Речник Державного департаменту, коментуючи висловлювання Тіллерсона, сказав, що це було риторичне питання, а позиція США щодо України, зокрема - підтримка Мінського процесу та збереження санкцій проти Росії - залишається незмінною.

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