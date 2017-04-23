Джим Маттіс відвідує єдину американську військову базу в Африці

Міністр оборони США Джим Маттіс прибув в Джибуті - маленьку країну на сході Африки, де розташована єдина американська військова база на цьому континенті.

Маттіс приїхав на базу Кемп-Лемоньє ще до зустрічі з президентом і міністром оборони Джибуті. Кемп-Лемоньє є одним з найбільш стратегічно важливих районів для США у зв'язку з географічним положенням бази. Вона має величезне значення для американських військових навчань і операцій на континенті, а сили спеціального призначення США використовують її для проведення антитерористичних операцій проти угруповання «Аль-Шабаб» в Сомалі.

Візит Маттіса в Джибуті проходить менш ніж через місяць після того, як Білий дім схвалив пропозицію Пентагону дозволити главі Африканського командування ВС США проводити наступальні бойові дії проти бойовиків «Аль-Шабаб» в Сомалі у підтримку союзницьких сил.

Нова директива відкриває можливості для збільшення присутності США на місцях і надає ширшу свободу дій для нанесення американцями ударів по угрупованню бойовиків. Раніше США наносили удари по «Аль-Шабаб» в рамках «самооборонних» операцій, які, за заявами військових, були спрямовані на захист американських радників, які працюють на місцях разом з сомалійськими військами та Місією Африканського союзу в Сомалі. Як пояснюють офіційні особи, новий мандат поки «не привів до значних змін» на місцях і головним чином демонструє бажання президента і міністра оборони «зміцнити потенціал» бойових командирів, надавши їм «велику гнучкість». За словами одного з офіційних осіб, «мова йде про те, щоб Вашингтону не доводилося давати санкцію на кожен удар».