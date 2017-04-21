Міністр оборони США Джим Маттіс знову висловив підтримку Ізраїлю

Міністр оборони США повторив підтримку Ізраїлю – багаторічному другові і союзнику – з боку Сполучених Штатів. Він зробив це під час зустрічі з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу в п’ятницю.

Маттіс і Нетаньяну погодились, що в обох країн спільний ворог – екстремістський ісламізм – і зобов’язалися робити все можливе для досягнення миру.

Американський міністр зустрівся з Нетаньягу та ізраїльським міністром оборони Авігдором Ліберманом у Тель-Авіві після зустрічей цього тижня з лідерами Єгипту і Саудівської Аравії.

Нетаньягу сказав, що він високо оцінює «зміну напрямку» в адміністрації президента Трампа щодо відносин між США та Ізраїлем.

«Я думаю, що це бажана зміна, стратегічна зміна в американському керівництві та американській політиці. У нас спільні цінності, а також спільні вороги», сказав Нетаньягу.

Прем’єр-міністр Нетаньягу також сказав, що США та Ізраїль стоять перед лицем двох загроз з боку ісламських екстремістів, що надходять від сунітських екстремістів, яких очолює «Ісламська держава», та шиїтських екстремістів, очолених Іраном. За його словами, зустріч з Маттісом зосереджуватиметься на тому, як вести справи з цими загрозами.

Маттіс – перший член кабінету Трампа, який відвідує Ізраїль.

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