Міністр оборони США Джим Маттіс знову висловив підтримку Ізраїлю

Міністр оборони США повторив підтримку Ізраїлю – багаторічному другові і союзнику – з боку Сполучених Штатів. Він зробив це під час зустрічі з прем’єр-міністром Беньяміном Нетаньягу в п’ятницю.
Маттіс і Нетаньяну погодились, що в обох країн спільний ворог – екстремістський ісламізм – і зобов’язалися робити все можливе для досягнення миру.
Американський міністр зустрівся з Нетаньягу та ізраїльським міністром оборони Авігдором Ліберманом у Тель-Авіві після зустрічей цього тижня з лідерами Єгипту і Саудівської Аравії.
Нетаньягу сказав, що він високо оцінює «зміну напрямку» в адміністрації президента Трампа щодо відносин між США та Ізраїлем.
«Я думаю, що це бажана зміна, стратегічна зміна в американському керівництві та американській політиці. У нас спільні цінності, а також спільні вороги», сказав Нетаньягу.
Прем’єр-міністр Нетаньягу також сказав, що США та Ізраїль стоять перед лицем двох загроз з боку ісламських екстремістів, що надходять від сунітських екстремістів, яких очолює «Ісламська держава», та шиїтських екстремістів, очолених Іраном. За його словами, зустріч з Маттісом зосереджуватиметься на тому, як вести справи з цими загрозами.
Маттіс – перший член кабінету Трампа, який відвідує Ізраїль.
Дивіться також: Чому поліція Каліфорнії запевняє, що нелегальним іммігрантам боятися її не варто
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
Facebook Forum