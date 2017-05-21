Макмастер пояснив, чому Трамп говорив про звільнення Комі з росіянами

Президент Трамп торкнувся питання звільнення директора ФБР під час зустрічі з міністром закордонних справ Росії Лавровим та послом РФ Кисляком для того, щоб пояснити, чому йому не вдалося знайти спільні точки дотику з Москвою, заявили два топових члена його адміністрації.

«Суть розмови полягала у тому, що його можливість працювати з Росією, щоб знайти галузі для співробітництва, обмежена, тому що преса так багато про це говорить», - заявив в інтерв’ю каналу Ей-Бі-Сі радник з питань національної безпеки Макмастер.

В програмі «Fox News Sunday» Держсекретар Тіллерсон також сказав, що президент намагався донести до росіян, що він тепер «не буде відволікатися через всі ці внутрішні проблеми, які на нас впливають».

Як Тіллерсон, так і Макмастер були присутні під час зустрічі Трампа з російськими чиновниками 10 травня, під час якої обговорювалось питання звільнення Комі, колишнього директора ФБР.

Як повідомляє Нью Йорк Таймс, цитуючи офіційних осіб, знайомих з текстом внутрішнього звіту Білого Дому про зустріч, Трамп назвав Комі «божевільним» та сказав, що його усунення полегшить «величезний тиск», який виник через розслідування справи можливого втручання росіян у президентські вибори 2016 року.

Сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив в програмі «Фокс Ньюз Сандей», що у нього забракло слів при надходженні інформації про ремарки Трампа відносно Комі.

«Я не знаю, як це розуміти, я майже не маю слів, тому що я просто не знаю, як хтось може таке сказати», - сказав Маккейн та додав, що президент взагалі не повинен був зустрічатися з російськими чиновниками.

Комі повинен дати свідчення в Конгресі через два тижні. Сенатор-республіканець Марко Рубіо сказав в програмі Сі-Ен-Ен «Стан держави» у неділю, що спитає у Комі, чи колишній директор ФБР колись відчував тиск не виконувати свої обов’язки.

«Якщо будь-який президент спробує перешкодити розслідуванню – будь-який президент, не важливо, хто саме – втрутившись у роботу ФБР, це проблема. І це не лише проблема, це очевидно потенційно може бути визначено як перешкоджання правосуддю, і люди повинні будуть прийняти відповідні рішення», - сказав Рубіо.

Сенатор Рубіо наголосив, що він зробить свої висновки лише після того, як побачить всі докази та почує свідчення від усіх джерел, в тому числі Комі.