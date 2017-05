На захист Трампа виступив радник з нацбезпеки США

Радник президента з питань національної безпеки США Герберт Реймонд Макмастер заявив, що Дональд Трамп діяв відповідно, коли поділився з міністром закордонних справ Росії розвідувальною інформацією про екстремістське угруповання «Ісламська держава».

Як сказав Макмастер журналістам на брифінгу у Білому домі, інформація, яку Трамп надав Сергієві Лаврову, була цілком придатною для повідомлення і цілковито базувалася на даних із відкритих джерел.

«Президент ні в якому разі не скомпрометував ніяких джерел чи методів розвідки в перебігу цієї розмови», – сказав Макмастер.

Сам Трамп раніше у вівторок у Twitter підтвердив повідомлення ЗМІ, що надав Лаврову дані про тероризм і безпеку авіаперевезень, і наголосив, що як президент, він мав «повне право» на це. Але Білий дім уже заперечував, що ця інформація була надсекретною.

У понеділок видання The Washington Post і The New York Times повідомили, що Трамп під час зустрічі з Лавровим у Білому домі минулого тижня передав йому таємну інформацію, що потенційно ставить під загрозу джерело і методи роботи розвідки щодо угруповання «Ісламська держава».

Мова йшла про плани екстремістів використовувати ноутбуки для підриву пасажирських літаків. За даними ЗМІ, ця інформація була надана партнером США, який не давав Вашингтонові дозволу ділитися цим матеріалом із Москвою. Такі дії Трампа, стверджують джерела, ставлять під загрозу союзника, який має доступ до внутрішніх процесів в ІДІЛ.

Співрозмовники видань висловили побоювання, що розкриття цієї інформації підірве довіру союзника США, а Росія може зірвати його розвідувальну операцію.

