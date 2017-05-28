Президент Трамп обрушився на ЗМІ за висвітлення ситуації навколо його зятя

Президент США Дональд Трамп в неділю повернувся до звичного для нього життя в Вашингтоні і піддав критиці ЗМІ, що опублікували матеріали про розслідування можливих зв'язків співробітників Білого дому з Росією.

У перший ранок після повернення з дев’ятидневного турне по країнах Близького Сходу і Європи, Трамп опублікував кілька коментарів в Твіттері, оголосивши, що його «поїздка стала великим успіхом для Америки».

«Важка робота, але великі результати!» - написав він.

Однак незабаром він в черговий раз висловив невдоволення провідними американськими ЗМІ.

«На мою думку, багато з цих витоків, які [нібито] виходять з Білого дому, - це сфабрикована брехня, зліплена ЗМІ, що публікують фальшиві новини, - написав Трамп. - Кожного разу, коли ви бачите слова «як повідомляють наші джерела» в ЗМІ фальшифих новин, і вони не згадують імен, дуже можливо, що цих джерел насправді не існує, і ці повідомлення -сфабрикована авторами фальшива новина. Фальшиві новини - це ворог». Під час закордонного турне Трампа американські ЗМІ повідомили про те, що Джеред Кушнер, який займає посаду радника Білого дому, спробував встановити секретний канал зв'язку з офіційними особами в Москві за кілька тижнів до вступу Трампа на посаду в січні нинішнього року .

Глава АНБ Джон Келлі, не спростовуючи повідомлень, що стосуються Кушнера, заявив у неділю, виступаючи по телеканалу Fox News: «Я думаю, що будь-який канал зв'язку ... з такою країною, як Росія, - це добра справа. Мене це не турбує ».

Повідомляється також про те, що президент Трамп, можливо, зробить кадрові зміни серед високопоставлених співробітників Білого дому з метою поліпшення іміджу адміністрації та просування законодавчих ініціатив в Конгресі.