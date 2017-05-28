Як першу закордонну поїздку Трампа побачили у Європі: очікування та результати, мова тіла та "Америка понад усе"

Президент США Дональд Трамп повернувся зі своєї першої закордонної поїздки. "Щойно повернувся з Європи. Поїздка була великим успіхом для Америки. Важка робота, але великі результати!" - твітував президент.

Речник Білого дому Шон Спайсер написав у Твіттері, що це були "дуже продуктивні дев'ять днів".

Раніше, під час зустрічі з американськими військовими, дислокованими на Сицилії, Трамп заявив, що він зміцнив зв'язки з союзниками.

Але серед лідерів Європи та більшості ЗМІ континенту реакція на першу закордонну поїздку Трампа - геть інша.

Європейські чиновники говорять, що трансатлантичні союзникі більше не є такими згуртованими, як це було до приходу Трампа. Вашингтон більше не є надійним союзником для них. У європейській пресі це - поширена думка. Протягом усього тижня заголовки європейських ЗМІ, здебільшого, були протилежністю версіям Білого дому. Бельгійська газета Le Soir, наприклад, опублікувала на головній сторінці матеріал під назвою "Трамп пхає його союзників".

Розчарування

Європейці сподівалися, що візит Трампа буде означати перезавантаження трансатлантичних відносин. Але від Брюсселя до Сицилії було багато незручностей і жодного приховування розбіжностей з цілої низки питань - від торгівлі та імміграції до санкцій щодо Росії та питань зміни клімату.

Європейські лідери та чиновники скаржилися ЗМІ на те, що Трамп та його радники не знають базових фактів, зокрема, щодо трансатлантичної торгівлі. "Кожного разу, коли ми говорили про країну, він згадував, що він там робив", - сказав один чиновник бельгійській газеті Le Soir. "Шотландія? Він сказав, що він відкрив клуб. Ірландія? Він сказав, що йому знадобилося два з половиною роки, щоб отримати ліцензію, і що це не показало йому хорошого іміджу ЄС".

Німецькі чиновники сказали газеті Süddeutsche Zeitung, що Трамп та його помічники були під враженням, що у Америки є окремі торгові угоди з кожною окремою країною ЄС.

"Америка понад усе"

Французська газета Le Monde написала: "Під час цього візиту президент Трамп зберіг свою лінію "Америка понад усе", відмовившись зробити крок до поліпшення американсько-європейських відносин". Le Monde звинуватила його у відсутності чіткої заяви стосовно 5 статті договору НАТО, яка гарантує взаємну допомогу у разі збройного нападу, та лекціях європейським лідерам щодо фінансових зобов'язань.

Мова тіла

Німецький журнал Der Spiegel назвав битву рукостискань Трампа та Макрона візуальною метафорою європейської поїздки президента США. "Француз схопив руку Трампа і кріпко її стиснув", - зазначив журнал. "Трамп стиснув у відповідь. На мить, вони виглядали як противники борцівського поєдинку. Трамп хотів відпустити, але Макрон стиснув ще сильніше, поки не побіліли кісточки пальців", - описав Der Spiegel рукостискання американського та французського лідерів.

Інші європейські ЗМІ зосередили свою увагу на інциденті Трампа з прем'єром Чорногорії, коли президент Трамп відтиснив прем'єр-міністра Чорногорії Душко Марковича під час фотографування лідерів країн-членів НАТО.

Крім тілесної мови, європейські ЗМІ звернули увагу на стислість заключного комюніке саміту G7 - пів-десятка сторінок у порівнянні з 32-ма сторінками минулого року.

Розбіжності щодо Паризької угоди​

"Вся дискусія на тему клімату була дуже важкою, якщо не сказати дуже незадовільною", - заявила канцлер Німеччини Меркель. "Ми маємо ситуацію "шість проти одного", що означає, що до сих пір немає ніяких ознак того, чи будуть США залишатися у Паризькій угоді".

Шість із семи країн, що входять до групи так званої «Великої сімки», погодились підтвердити своє зобов’язання щодо Паризької угоди про кліматичні зміни. Тепер вони чекатимуть на рішення адміністрації президента Трампа про те, чи США і далі залишаться її стороною.

Американські офіційні особи заявили, що президент Дональд Трамп, який під час своєї виборчої кампанії характеризував спричинене людиною глобальне потепління як обман, буде чекати, щоб винести рішення після закінчення саміту.

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