Путін: наступного місяця в Астані відбудуться мирні переговори в справі Сирії

Президент Володимир Путін заявив у п’ятницю, що Росія, Іран, Туреччина і Сирія погодились влаштувати в столиці Казахстану Астані мирні переговори про врегулювання сирійського конфлікту.

Виступаючи під час річної підсумкової прес-конференції, Путін сказав, що щойно закінчена евакуація Алеппо була найбільшою міжнародною гуманітарною операцією в модерному світі, яка не була б можливою без активного втручання Росії, Туреччини, Ірану і «доброї волі і співпраці з боку президента Сирії Асада».

За словами Путіна, наступним кроком для Сирії повинно бути всенародне припинення вогню. Передбачається, що мирні переговори в Астані відбудуться в січні.

Згідно з заявою сирійських збройних сил, звільнення розтерзаного війною Алеппо вважається найбільшою їх перемогою в майже 6-річній громадянській війні.

Уряд президента Башара аль-Асада має повний контроль над найбільшим сирійським містом уперше від 2012 року.

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