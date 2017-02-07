Український Ан-124 врятував швейцарського «Боїнга», який «застряг» у зоні вічної мерзлоти в Канаді

Український літак Ан-124 «Руслан» прилетів до канадського міста Ікалуіт, щоб доставити новий двигун для «Боїнга» авіакомпанії Swiss International Air Lines, який здійснив аварійну посадку у місті через відмову одного з двигунів.

Ан-124 перевіз найбільший у світі двигун компанії General Electric - GE90 вагою більше 8 тон з Швейцарії до аеродрому міста Ікалуіт у Канаді. Рейс здійснювався за несприятливих погодних умов з низькими температурами оточуючого повітря. Про це повідомляється на сторінці «Авіаліній Антонова» у Фейсбуці. Під час посадки літака температура сягала -29 градусів за Цельсієм. Ікалуіт знаходиться на березі Північно-Льодовитого океану.

У мережі YouTube з’явилося відео посадки українського Ан-124 на аеродромі Ікалуіт у Канаді:

​У Twitter також з’явилися фотографії заміни двигуна літака Swiss Air:

Swiss Airlines раніше повідомляли у Twitter про те, що рейс LX-40 Лос-Анджелес-Цюрих 1 лютого здійснив аварійну посадку у канадському місті Ікалуіт через відмову одного з двигунів.

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